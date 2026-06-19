Salač letí na vlně euforie. V Brně útočí na životní výsledek

Filip Salač zvládl první den domácí Grand Prix na výbornou. Po dvou druhých místech v trénincích potvrdil, že patří mezi favority na boj o pódium i vítězství.
Ještě nikdy nebyl Filip Salač před domácí Velkou cenou České republiky v tak silné pozici.
Před dvěma týdny vybojoval v Maďarsku druhé místo, v Mugellu skončil pátý a do Brna přijel s vědomím, že se může měřit s těmi nejlepšími. První den na Masarykově okruhu navíc ukázal, že nejde jen o sebevědomá slova.
Český jezdec týmu OnlyFans American Racing byl v pátečních trénincích Moto2 dvakrát druhý. Dopoledne nestačil pouze na lídra šampionátu Manuela Gonzáleze, odpoledne ho o pouhých 18 setin sekundy překonal David Alonso.
Přímý postup do druhé části kvalifikace si ale zajistil s velkým přehledem a hlavně potvrdil formu, kterou naznačoval už v posledních týdnech.
„Bylo to super. Krásný první den. Doma, po roce v Brně se všemi fanoušky. Viděl jsem kolem trati spoustu českých vlajek,“ pochvaloval si Salač.
Atmosféra kolem jediného českého účastníka mistrovství světa je letos výrazně jiná než před rokem. Tehdy bojoval nejen na trati, ale také o svou budoucnost v paddocku. Dnes přijel jako jezdec, který ví, že má rychlost na přední pozice.
„Jsem v úplně jiné situaci než loni. Vím, že mám rychlost a mám na to, abych bojoval o vítězství. Zároveň vím, že s těmito výsledky se nemusím bát o angažmá do budoucna,“ řekl před víkendem.
Vítězství už není sen
Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi má na kontě pět pódiových umístění v mistrovství světa, ale na premiérové vítězství stále čeká. Právě proto jsou jeho slova před domácím závodem tak zajímavá.
„Vím, že formu mám dobrou a je reálné tady vyhrát. Není to o tom, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to realita, kterou cítím. Mám čistou hlavu a jdu si to užít,“ prohlásil.
Páteční výsledky jeho sebevědomí jen podpořily. Dokonce přiznal, že při ideálně složeném kole mohl být v čele časové tabulky.
„Trošku to mrzí, ale na druhou stranu to dnes je jedno. Nejde o pozici na startu. Doufám, že zítra z toho bude alespoň první řada, protože to bude velmi důležité do závodu.“
Důležité je i to, že domácí prostředí na něj zatím nepůsobí jako svazující faktor.
„Ani nejsem tak pod tlakem, jak jsem čekal. Pojďme si to všichni užít,“ vzkázal fanouškům.
Helma pro fanoušky i dobrou věc
Stejně jako loni nastupuje Salač do domácí Grand Prix se speciální helmou. Její design je tentokrát postavený kolem výrazného nápisu „Race for czech fans“ a podle samotného jezdce bude na trati nepřehlédnutelná.
„Opět jsme šli trochu jinou cestou než obvykle, ale za mě je to naprostá pecka. A jedno je jisté, na trati rozhodně nepůjde přehlédnout,“ uvedl.
Přilba navíc nebude mít jen sportovní význam. Po skončení víkendu zamíří do aukce a výtěžek poputuje na charitativní projekt Patron dětí.
„Není úplně v českých barvách, ale nápis značí, že pojedu pro všechny české fanoušky, kteří mě přijdou podpořit. Myslím si, že bude super vidět, protože je celá třpytivá a doufám, že bude vidět hodně vepředu,“ usmál se Salač.
Pokud bude pokračovat ve výkonech z pátečních tréninků, mohl by být vidět opravdu hodně. A možná nejen vepředu. Poprvé v kariéře také na nejvyšším stupínku vítězů.
Po prvním dni domácí Grand Prix totiž platí, že český jezdec patří mezi nejvážnější kandidáty na boj o triumf.
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