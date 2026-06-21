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Sport

Salač dostal brněnské fanoušky do varu, v Grand Prix bojoval o životní triumf

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Český motocyklový závodník Filip Salač obsadil třetí místo v závodě Moto2 v rámci Velké ceny České republiky v Brně.

Filip Salač v závodě Moto2 v rámci VC České republiky v Brně 2026
Filip Salač v závodě Moto2 v rámci VC České republiky v Brně 2026Foto: Pirelli/Fabrizio Porrozzi
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Filip Salač před závodem Moto2 v Brně 2026
Filip Salač (12) v závodš Moto2 v Brně 2026
Filip Salač v závodě Moto2 v rámci VC České republiky v Brně 2026
Filip Salač (12) v závodš Moto2 v Brně 2026
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6 fotografií

Vyhrál Iván Ortolá ze Španělska, druhý byl Kolumbijec David Alonso. Salač na vítěze tratil pouhých šest desetin sekundy.

Suverénní lídr seriálu, Španěl Manuel González, obsadil pátou pozici. Salač se v pořadí MS posunul se ziskem 66 bodů na osmou pozici.

Český jezdec stál na stupních vítězů naposledy v roce 2018, kdy byl Jakub Kornfeil třetí v závodě kategorie Moto3. Před ním byl bronzový také Lukáš Pešek v kubatuře do 125 ccm v sezoně 2007.

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