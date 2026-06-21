Salač dostal brněnské fanoušky do varu, v Grand Prix bojoval o životní triumf

Český motocyklový závodník Filip Salač obsadil třetí místo v závodě Moto2 v rámci Velké ceny České republiky v Brně.
Vyhrál Iván Ortolá ze Španělska, druhý byl Kolumbijec David Alonso. Salač na vítěze tratil pouhých šest desetin sekundy.
Suverénní lídr seriálu, Španěl Manuel González, obsadil pátou pozici. Salač se v pořadí MS posunul se ziskem 66 bodů na osmou pozici.
Český jezdec stál na stupních vítězů naposledy v roce 2018, kdy byl Jakub Kornfeil třetí v závodě kategorie Moto3. Před ním byl bronzový také Lukáš Pešek v kubatuře do 125 ccm v sezoně 2007.
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