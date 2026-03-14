Russell se ubránil tlaku Ferrari a ovládl první letošní sprint F1

Sprint ve Velké ceně Číny formule 1 vyhrál britský jezdec George Russell z Mercedesu před Charlesem Leclercem a Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
Russell a Hamilton si během prvních pěti kol úvodního letošního sprintu vyměnili pozice hned pětkrát. Vítěz úvodního závodu sezony se ale nakonec odpoutal a dojel si pro poměrně komfortní triumf.
Hamilton přišel o druhé místo tři kola poté, co ho Russell definitivně předjel v boji o vedení. Předjel ho týmový kolega Charles Leclerc, takže vozy Ferrari obsadily druhou a třetí příčku.
V druhé polovině závodu vyjel na trať safety car, který pole znovu srovnal a lehce promíchal pořadí. Hamilton se na chvíli propadl za Landa Norrise z McLarenu.
Sedminásobný mistr světa si ale pozici rychle vzal zpět. Už kolo po restartu se kolem Norrise protáhl z vnější strany v první zatáčce.
Páté místo obsadil Kimi Antonelli z Mercedesu. Po pomalém startu se nejprve propadl až na osmou pozici a navíc dostal desetisekundový trest za kolizi s pilotem Red Bullu Isackem Hadjarem v prvním kole.
Velká cena Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji:
Sprint: 1. Russell (Brit./Mercedes) 33:38,998, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,674, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,554, 4. Norris (Brit./McLaren) -4,433, 5. Antonelli (It./Mercedes) -5,688, 6. Piastri (Austr./McLaren) -6,809.
Průběžné pořadí MS: 1. Russell 33, 2. Antonelli 22, 3. Leclerc 22, 4. Hamilton 18, 5. Norris 15, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 8.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 55, 2. Ferrari 40, 3. McLaren 18, 4. Red Bull 8, 5. Haas 7, 6. Racing Bulls 6.
8:00 kvalifikace na hlavní závod.
