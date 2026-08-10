Revoluce za železnou oponou. Díky překvapivému nápadu se potkaly dva světy

Maďaři postavili Hungaroring během pouhých několika měsíců, a v létě 1986 tím otevřeli formuli 1 cestu do východního bloku. Od té doby v kalendáři nechyběli ani jednou.
Když v srpnu 1986 odstartovala první Velká cena Maďarska, vypadal svět úplně jinak.
Berlínská zeď stále stála a země východního bloku žily za železnou oponou, daleko od lesku a barev západního motorsportu.
Právě tehdy ale na prašném poli nedaleko Budapešti vyrostl okruh, který formuli 1 otevřel cestu do dosud neprobádaného prostoru. Hungaroring.
Hlavní postavou celého příběhu byl Bernie Ecclestone. Vizionář, obchodník a muž, který už v 80. letech hledal pro formuli 1 nová území mimo její tradiční svět.
Původně chtěl závod v Moskvě. Po návštěvě Sovětského svazu ale rychle pochopil, že tahle cesta nikam nepovede.
„Bylo to šedivé, pomalé a bez šance na jakýkoliv pokrok,“ vzpomínal později.
Jeho přítel Tamás Rohonyi mu poté nabídl jinou možnost. „Zkus Maďarsko,“ přišel s překvapivým nápadem.
Maďarští představitelé byli nečekaně otevření a během několika měsíců padlo rozhodnutí, že země závod formule 1 skutečně uspořádá.
Původní plán městského okruhu v Budapešti nakonec ustoupil výstavbě zcela nové tratě v Mogyoródu, přibližně 20 kilometrů od centra metropole.
Práce začaly v říjnu 1985. O pouhých osm měsíců později byl areál připravený.
Bez dnešních digitálních simulací a technologií, zato s obrovskou snahou dostat Maďarsko do kalendáře nejprestižnějšího motoristického šampionátu.
Brány Hungaroringu se otevřely 1. srpna 1986. Potkaly se tehdy dva světy. Západní technika a východní hlad po něčem, co bylo do té doby téměř nedostupné.
A dorazily davy.
K okruhu tehdy zamířilo až 200 tisíc lidí. Mezi stánky, frontami na občerstvení a provizorním zázemím byli fanoušci z Maďarska, Polska, Československa i NDR. Pro mnohé z nich byla formule 1 skutečně návštěvou z jiného světa.
Ani samotný závod premiéru nezklamal. Z pole position startoval Ayrton Senna, vítězství ale získal Nelson Piquet.
O něm rozhodl mimořádným předjížděcím manévrem v první zatáčce, při němž vůz kontroloval v efektním smyku vedle svého velkého rivala.
Bylo to odvážné, přesné a nezapomenutelné. „Přál bych si, aby to byla moje fotka,“ řekl Senna později s úsměvem.
Hungaroring si postupně vybudoval pevné místo v kalendáři. Zpočátku ovšem čelil kritice. Trať byla úzká, předjíždění obtížné a povrch měl své limity. Jezdci si však okruh oblíbili jako technicky náročnou výzvu. „Je to Monako bez bariér,“ prohodil jednou rakouský pilot F1 Gerhard Berger.
Rakušanova charakteristika seděla. Hungaroring není jen o maximální rychlosti. Vyžaduje rytmus, přesnost a dlouhodobou koncentraci. Navíc často v úmorném letním vedru.
Během následujících desetiletí se tu odehrála řada velkých příběhů. Damon Hill zde získal své první vítězství ve formuli 1. Fernando Alonso se právě v Maďarsku stal tehdy nejmladším vítězem Grand Prix v historii. Jenson Button tu v deštivém chaosu slavil premiérový triumf.
Esteban Ocon zase v roce 2021 využil jeden z nejdivočejších závodů posledních let a také on si dojel pro první vítězství.
Loni prošel okruh další zásadní etapou velké rekonstrukce a letos v Mogyoródu slavil triumf obhájce titulu Lando Norris s McLarenem.
Mimořádný vztah má k Hungaroringu Lewis Hamilton. Vyhrál zde už osmkrát, poprvé ještě během nováčkovské sezony v roce 2007. „Hungaroring je srdeční záležitost,“ řekl kdysi. „Miluju tu atmosféru, lidi, energii.“
Stejně věrní zůstávají Maďarsku fanoušci. Ani v obdobích menšího napětí v šampionátu, během dlouhých etap dominance Michaela Schumachera nebo Red Bullu, závod z kalendáře nezmizel.
Čas od času se objevily spekulace, že formule 1 dá přednost jiným destinacím. Hungaroring si ale svou pozici udržel natolik pevně, že má nyní smlouvu až do roku 2032.
Okruh se přitom postupně měnil. V roce 1989 zmizela provizorní šikana, později se upravovala cílová rovinka i infrastruktura a v roce 2016 dostala trať kompletně nový asfalt.
Další výrazná rekonstrukce přišla v posledních letech. Přinesla nové zázemí, širší boxovou uličku i modernější bezpečnostní prvky.
Maďarsko si uvědomuje, že formule 1 už dávno není jen sportovní podívanou, ale také velkou ekonomickou a společenskou událostí.
Hungaroring dnes zůstává nenápadnou stálicí šampionátu. Nemá okázalost Miami nebo Las Vegas ani historický věhlas Monzy.
Má však něco jiného – výjimečný příběh tratě, která vznikla téměř z ničeho a kdysi pomohla propojit dva oddělené světy.
V roce 1986 představoval závod za železnou oponou malou revoluci. O čtyřicet let později je z něj tradice.
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