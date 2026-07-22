"Red Bull ničí jezdce." Největší česká závodní akademie sází na individualitu

Mladé talenty v Red Bullu drtí tvrdé síto, Buggyra chce jít opačnou cestou. Její nová motokárová akademie staví na individuálním rozvoji.
Ve světě juniorského motorsportu často rozhodují výsledky dřív, než mladý jezdec dostane čas skutečně dospět.
Jedna slabší sezona může znamenat konec podpory a rychlé uvolnění místa dalšímu talentu. Buggyra Academy chce podle svého šéfa Martina Koloce stavět na zcela opačném principu.
„Red Bull funguje podle jiného systému. Má striktní pravidla, do kterých se snaží jezdce vměstnat. Jde tam hlavně o peníze a závodníci jsou pro ně rychloobrátkové zboží. Stačí se podívat, kolika jezdcům zničili kariéru. Jedna méně povedená sezona a pilota hned vymění,“ prohlásil Koloc.
Buggyra nyní rozšiřuje svůj kartingový program ve spolupráci s týmem Citarusus.
Společný projekt má pracovat s mladými závodníky už od nejnižších kategorií a postupně je připravovat na další stupně okruhového motorsportu nebo rallye.
Nejde však pouze o hledání dítěte, které nejrychleji zajede jedno kolo. Akademie chce sledovat fyzickou kondici, psychickou odolnost, schopnost pracovat s daty, komunikaci s inženýry i zvládání chyb a tlaku.
„Pro nás je důležité přistupovat ke každému členu akademie individuálně. Každý má jiné přednosti, jinou rychlost vývoje a jiné potřeby. Nechceme všechny tlačit stejným směrem a stejným tempem,“ vysvětlil Koloc.
Podle něj může jeden jezdec potřebovat více času v motokáře, zatímco jiný se musí zaměřit na koncentraci, kondici nebo schopnost přesně popsat chování techniky. Výsledky proto nemají být jediným měřítkem pokroku.
„Závodníky nechceme škatulkovat. Nejdůležitější je, aby děti neztratily radost ze závodění. Výsledky jsou podstatné, ale bez nadšení a dlouhodobé motivace se nedá růst,“ dodal šéf Buggyry.
Program má využívat zázemí v Česku, Itálii a podle možností také na Blízkém východě či v Číně.
Mladým jezdcům budou radit také zkušení členové Buggyry, kteří jim mají pomáhat s přípravou, komunikací i zvládáním tlaku.
Patří mezi ně například mistr Evropy v závodech tahačů na okruzích Adam Lacko.
Právě trpělivost má být hlavním rozdílem proti akademiím, které vyhodnocují talent především podle okamžitých výsledků. Buggyra sice také hledá budoucí profesionály, ale nechce je vyrábět podle jednoho závodního návodu.
„Naším úkolem není vměstnat jezdce do systému. Systém se musí přizpůsobit tomu, co konkrétní závodník potřebuje,“ uzavřel Koloc.
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