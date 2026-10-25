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Sport

Rallye Dakar se nepojede v Saúdské Arábii. Ohrožují ji útoky jemenských povstalců

ČTK
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Rallye Dakar se v lednu z bezpečnostních důvodů nepojede v Saúdské Arábii, oznámili dnes organizátoři. Soutěž nebude zrušena, ale bude se konat jinde. Náhradní trasu pořadatelé neoznámili, média v týdnu spekulovala o prologu ve Španělsku nebo v Portugalsku a zbývajících etapách v Maroku.

Dakar Rally - Stage 2 - Yanbu to Alula
Martin Prokop během Rallye DakarFoto: REUTERS – Stephane Mahe
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Pořadatelská agentura A.S.O. odůvodnila zrušení Dakaru v Saúdské Arábii "nedávným vývojem v regionu". Saúdskou Arábii ohrožují útoky jemenských povstalců z řad Húsíů, které v minulých týdnech ochromily provoz mezinárodního letiště v Rijádu a vyžádaly si několik lidských životů.

"Dakar 2027 se uskuteční. Bude se konat na jiném území a bude ho organizovat A.S.O. Konkrétní lokalita bude oznámena v příštích dnech. A.S.O. je v přímém kontaktu se závodníky, týmy a partnery, aby jim v tomto přechodném období pomohla," uvedla pořadatelská agentura.

Francouzští pořadatelé zároveň oznámili, že v roce 2028 se jubilejní 50. ročník uskuteční v Saúdské Arábii. "Již nyní pracujeme na tom, aby se tento milník stal pro Dakar i pro samotné království výjimečnou událostí. Naším společným cílem je připravit ikonický podnik světové úrovně," dodali zástupci A.S.O.

Dakar 2027 se měl konat od 1. do 15. ledna. Nově by se mělo začínat 9. ledna v Evropě, o den později by se už mělo závodit na africkém kontinentu. Soutěž má skončit 22. ledna.

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Z bezpečnostních důvodů bylo již dříve rozhodnuto, že se v Saúdské Arábii neuskuteční ani listopadová rallye, která měla původně zakončit seriál mistrovství světa WRC. Vážně ohroženy jsou kvůli situaci na Blízkém východě také závody formule 1 v Kataru a Abú Zabí.

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