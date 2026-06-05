Ralf Schumacher řekl svému partnerovi ano. Pohádková svatba dojala i syna Davida

Bývalý pilot formule 1 Ralf Schumacher se oženil se svým partnerem Étiennem Bousquetem-Cassagnem. Pompézní svatba v Saint-Tropez uzavřela mimořádný příběh.
Ještě před dvěma lety o jejich vztahu vědělo jen nejbližší okolí. Dnes už se Ralf Schumacher neskrývá a svůj nový život oslavil tím nejvýraznějším způsobem.
Bývalý pilot formule 1 a mladší bratr sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera se oženil se svým partnerem Étiennem Bousquetem-Cassagnem. Obřad se uskutečnil ve francouzském Saint-Tropez a podle médií se proměnil v několikadenní oslavu lásky, na kterou dorazily desítky hostů.
Padesátiletý Němec patřil na přelomu tisíciletí mezi největší hvězdy formule 1. Vyhrál šest Velkých cen, jezdil za Williams i Toyotu a dlouhé roky žil ve stínu slavnějšího bratra. V posledních letech se však dostal do centra pozornosti z úplně jiného důvodu.
V létě 2024 veřejně oznámil vztah s francouzským partnerem, čímž překvapil motoristický svět. O necelé dva roky později přišly zásnuby a nyní i svatba.
Samotný obřad proběhl v Saint-Tropez, kde pár žije. Po civilním sňatku následovala oslava na soukromém pozemku a večerní program u moře.
Nechyběl ohňostroj, živá hudba ani plavba na člunu po Azurovém pobřeží. Hosté následně zamířili na několikadenní svatební program.
Nejsilnější slova ale nezazněla od bývalého pilota. Hlavní roli si vzal ženich Étienne Bousquet-Cassagne. Ve svém veřejném vyznání napsal, že si Ralfa vybírá navždy a že právě on přinesl do jeho života světlo, jistotu a pocit úplnosti. Jejich společné fotografie následně obletěly sociální sítě i světová média.
Důležitou postavou svatby byl také Ralfův syn David. Čtyřiadvacetiletý závodník byl svědkem a patřil mezi nejbližší členy rodiny, kteří novomanžele během celého víkendu doprovázeli. Právě Davidova podpora byla po veřejném oznámení vztahu před dvěma lety jedním z nejdiskutovanějších témat.
Svatba navíc nebude jen soukromou záležitostí. Její součástí jsou záběry dokumentární série „Ralf & Étienne: Říkáme ano“, která mapuje přípravy na obřad i společný život páru.
Německá televize Sky tak nabídne fanouškům pohled do zákulisí okamžiku, který pro bývalého pilota znamená začátek nové životní kapitoly.
Ve světě formule 1 byl Ralf Schumacher dlouhá léta známý jako talentovaný závodník, který se snažil vymanit z obrovského stínu slavnějšího sourozence.
Dnes už ale píše úplně jiný příběh. Příběh muže, který se po letech rozhodl žít otevřeně a který nyní oslavil jeden z nejšťastnějších dnů svého života.
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