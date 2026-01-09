Prokopovi etapa nevyšla, vypadl z první desítky

Automobilový jezdec Martin Prokop ztratil v 6. etapě Rallye Dakar 18 minut na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru a vypadl z elitní desítky průběžného pořadí. Pětinásobný vítěz slavné soutěže je novým lídrem kategorie, Prokop by měl být před sobotním dnem volna čtrnáctý. Na desátého Lucase Moraese ztrácí necelých osm minut.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali 326 km dlouhou rychlostní zkoušku většinou v dunách, vedle toho je čekalo ještě téměř 600 km spojovacích úseků.
Prokop do etapy odstartoval jako třetí a od počátku mírně ztrácel. Stejně jako v minulých dnech se potvrdilo, že je výhodnější útočit ze zadních pozic. Attíja se na trať vydal až jako patnáctý a dosavadního lídra Henka Lategana z JAR porazil téměř o deset minut. Aktuálně má vítěz 49 dakarských etap v čele náskok šest minut.
"Dnes šílený začátek. Hned na startu před námi přejelo civilní auto, já jsem se lekl, vyrazil jsem doprava, abych se mu vyhnul, ztratil jsem koncentraci, stopu a trefil jsem velbloudí trávu, která nás nakopla a málem jsme šli přes střechu. Dopadli jsme na stranu, zuli obě gumy a museli jsme je měnit," popsal Prokop na sociálních sítích hororový start do etapy.
Nepříjemný moment poznamenal i následně výkon české posádky. "Byli jsme otřesení a tempo bylo hrozné. Po 500 metrech jsme navíc byli bez dvou rezerv. Po 50 km nás dojel Mattias (Ekström), tak jsme se ho zkusili držet, jeli mu na kufru, což byla zábava. Hlavně jsme chytli trošku rytmus," řekl Prokop. Pak ho překvapilo tempo jezdců ze špičky. "Pár se nás sjelo a nechápu to jejich tempo. Už jsem si párkrát myslel, že jedu rychle, ale tohle bylo děs běs. Jsem rád, že jsme to nějak dali. Celkově smíšené pocity," dodal Prokop s tím, že už se těší na den volna.
Mezi motorkáři byl dnes původně nejrychlejší obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie, ale následně dostal penalizaci šesti minut a klesl na třetí místo. Etapu tak vyhrál Američan Ricky Brabec, který v průběžném pořadí stáhl ztrátu na stále vedoucího Sanderse na 45 sekund. Nejlepším z Čechů byl dvaadvacátý Milan Engel, jenž za Sandersem zaostal o 33 minut. Jen o deset sekund pomalejší byl se zlomenými prsty na noze jedoucí Dušan Drdaj. Engel je průběžně 21.
"Etapa byla dlouhá, psychicky náročná. Jel jsem celou dobu sám, musel jsem to všechno odnavigovat. Neviděl jsem, jaké nasadit tempo. Neměl jsem s kým závodit. Ale všechno bylo OK s motorkou, snažil jsem se do toho dávat sílu," uvedl Enge. V závěru etapy se cítil dobře. "Jeli jsme přes písečné kopce a duny. Ke konci jsem našel rytmus a bylo to dobré, ale prostředek etapy jsem trpěl nejvíce," dodal.
ŽIVĚSilné sněžení v Česku: Doprava zápasí s kolapsem, problémy hlásí i dálnice
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody.
Policie v kauze Vémoly obvinila další dva lidi, celkem je stíhaných pět lidí
V kauze zápasníka Karla Vémoly, který je stíhaný kvůli organizované drogové trestné činnosti, obvinila policie další dva lidi. České televizi (ČT) to v pátek řekla mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V případu je nyní pět obviněných, čtyři včetně Vémoly jsou podle ČT ve vazbě.
ŽIVĚNastal čas, aby Evropa začala hovořit o Ukrajině také s Ruskem, míní Meloniová
Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem, prohlásila dnes podle agentury AFP italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.
Policie obvinila bývalého poslance Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí
Policie obvinila bývalého poslance Petra Wolfa z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na dotaz to potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jméno bývalého politika neuvedla, je ale zřejmé, že jde o Wolfa. Na posun v kauze v pátek upozornila Česká televize.
Další alarmující zpráva. Rusko nasadilo nejmodernější zbraň, její konstrukce děsí
Rusko v noci znovu zaútočilo na Ukrajině. Tentokrát při masivním útoku nasadilo jednu ze svých nejmodernějších zbraní – hypersonickou balistickou střelu středního doletu Orešnik.