Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál závod formule 1 v Kataru před týmovým kolegou Georgem Russellem. Pod umělými světly si čtvrtý Max Verstappen v Red Bulu zajistil druhé místo v MS.
Dvacetiletý již jistý mistr světa z Mercedesu ovládl předposlední podnik sezony o více než 31 sekund. Za Italem a Russellem byl třetí Oscar Piastri v McLarenu.
Boloňský rodák Antonelli si připsal desáté vítězství v sezoně i kariéře.
Vítěz sobotní kvalifikace Russell doplatil na poškozený vůz a přišel o šanci na konečnou druhou příčku v MS, když na Verstappena ztrácí 34 bodů.
Russell vyrazil z pole position do čela závodu, zatímco za ním Arvid Lindblad vyjel ze zatáčky a rozbil polystyrenový označník. Když Brit ve druhém kole projížděl stejnou zatáčkou, zachytil úlomky do podvozku svého vozu.
„Není to vaše vina, bylo to fakt otravné. V prvním kole jsem vyjel na trať a všude byl polystyren. Dobré body, je fajn být zase na stupních vítězů,“ hlásil Brit do týmového rádia Mercedesu.
Vedoucí Antonelli pak svému týmovému parťákovi, jemuž nepomohla ani delší zastávka v boxech, nabízel výměnu pozic. K tomu ale vedení týmu nedalo souhlas.
„Je zřejmé, že se jako tým snažíme Georgovi pomoci v boji o druhé místo. Víme, jak je to důležité i pro tým, takže jsem byl ochoten mu (vedení) vrátit, protože jsem si byl vědom situace,“ řekl po závodě Antonelli.
„Tým ale řekl, že to nevadí, a já jsem pokračoval dál ve svém závodě,“ popsal mladý Ital interní debatu Stříbrných šípů.
Letošní šampionát formule 1 uzavře příští týden Velká cena Abú Zabí.
Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Losailu: 1. Antonelli (It./Mercedes) 1:23:58,209, 2. Russell (Brit./Mercedes) -31,476, 3. Piastri (Austr./McLaren) -33,017, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,254, 5. Norris (Brit./McLaren) -39,131, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -57,518.
Průběžné pořadí MS (po 22 z 23 závodů): 1. Antonelli 427, 2. Verstappen 316, 3. Russell 282, 4. Hamilton 275, 5. Norris 274, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 256.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 709, 2. Ferrari 531, 3. Red Bull Racing 456, 4. McLaren 456, 5. Racing Bulls 116, 6. Alpine 87.
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