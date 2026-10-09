Piloty formule 1 ohrožuje nečekané nebezpečí. Přichází ze sousední země

Po dešti v Malajsii piloty formule 1 čekají znovu extrémní podmínky. V ulicích Singapuru se budou muset vypořádat také s kouřovým oparem, který do městského státu přinášejí požáry ze sousední Indonésie.
Už takhle je okruh Marina Bay vytyčený u pobřeží a v bezprostředním okolí jednoho z největších světových přístavních uzlů obrovskou výzvou.
Byť se jede až večer místního času, jezdce čeká téměř dvouhodinová sauna.
Vysoká vlhkost brání odpařování potu, tělo se mnohem hůř ochlazuje a piloti tak mohou během závodu ztratit i několik kilogramů.
Proto se už před startem Velké ceny musí důkladně zavodnit a pomáhají jim také elektrolyty. Ty nahrazují minerály ztracené potem, hlavně sodík a vedle něj také draslík či hořčík.
Aby toho nebylo málo, letos se k tradičním nástrahám Marina Bay přidává ještě jedna. Kvalita vzduchu se v Singapuru dál zhoršila a ve čtvrtek už byla podle 24hodinového indexu PSI označena za nezdravou ve všech pěti oblastech městského státu.
Problém přichází ze sousední Indonésie. Lesy na ostrovech Sumatra a Kalimantan ničí série rozsáhlých požárů, a Singapur tak v posledních dnech zahalil kouř.
Situaci ještě zhoršuje jev El Niño, v jehož důsledku trápí region - jinak známý monzunovými dešti - mimořádné sucho.
Podle klimatologa Wanga Ťing-jü ze singapurské Nanyang Technological University spadlo od června přibližně o 80 procent méně srážek než obvykle. Není se tedy čemu divit, že letošní sezona požárů je nejhorší za posledních deset let.
Krátce před začátkem závodního víkendu se index kvality ovzduší dostal nad hodnotu 100, od níž je vzduch označován za nezdravý. V centru města dosáhl hodnoty 133.
Meteorologové tak jako na smilování čekají na bouřky předpovídané na pátek či sobotu, které by mohly vzduch pročistit. Jejich pravděpodobnost ale není vyšší než 40 procent.
Nejde jen o to, že při stávajícím suchu bude závodníky obtěžovat zápach. Experti upozorňují na vliv kouře na lidské reakce.
„Delší pobyt v silně znečištěném vzduchu může zhoršit kognitivní schopnosti a rychlost reakcí,“ uvedl profesor medicíny Chris Carlsten z kanadské University of British Columbia.
A co potřebujete nejvíc, když se řítíte rychlostí přes 300 kilometrů v hodině mezi svodidly? Co nejrychlejší reakce.
Nekvalitní vzduch komplikuje i fyzickou přípravu závodníků, kteří jsou zvyklí před Velkou cenou běhat nebo jezdit na kole na čerstvém vzduchu.
Podobnou situaci ale formule 1 zažila už v roce 2019. Lewis Hamilton tehdy uvedl, že mu lékaři kvůli znečištěnému vzduchu doporučili, aby před závodem neběhal venku.
Připomněl také, že jezdci při závodech běžně vdechují nečistoty a karbon, a čistý vzduch je i proto pro ně důležitý.
Pořadatelé zatím program závodního víkendu včetně sobotního sprintu měnit nechtějí, situaci ale nepřetržitě sledují.
Zástupci Mezinárodní automobilové federace FIA ve čtvrtek připustili, že pokud by se smog ještě zhoršil, mohlo by dojít k omezení některých venkovních aktivit, například doprovodného zábavního programu.
Samotnou Velkou cenu však podle ní současná situace neohrožuje.
V areálu budou připraveny zdravotnické týmy a dostatek respirátorů, které dokážou filtrovat jemné prachové částice.