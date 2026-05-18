Peklo všude kolem. Nevěděl jsem, kudy ven, přiznal nečekaný hrdina

VC Katalánska MotoGP připomínala katastrofický film. Po dvou restartech, těžkých pádech a létajících motorkách vyhrál muž, kterého trefil soupeřův stroj.
Nad Barcelonou se vznášelo dusné vedro a asfalt okruhu se v neděli změnil v místo, kde se během několika minut střídal adrenalin, chaos a strach. MotoGP zažila jeden z nejdivočejších závodů posledních let.
Dvakrát se zastavovalo červenou vlajkou, několik jezdců skončilo v nemocnici a vítěz Fabio di Giannantonio nakonec přiznal, že v jednu chvíli vůbec netušil, jak z pekla kolem sebe uniknout.
A přitom to zpočátku vypadalo jako další velká show nové generace MotoGP. Pedro Acosta s KTM vedl domácí Velkou cenu po startu suverénně, za sebou měl Alexe Marqueze na Ducati a tribuny hučely nadšením z krásných soubojů. Jenže pak přišel okamžik, který změnil závod v noční můru.
Na dlouhé rovince Acostova motorka náhle zpomalila. Technický problém přišel v nejhorší možné chvíli. Marquez jel těsně za ním ve vysoké rychlosti a prakticky neměl kam uhnout.
Ducati španělského jezdce narazila do zadní části stroje před ním a pak následovala scéna, při které lidé na tribunách instinktivně vstávali a chytali se za hlavu.
Marquez i jeho stroj letěli vzduchem. Motorka se rozpadala na kusy, pneumatiky a karbonové části létaly po trati. Jeden z odražených dílů trefil přímo D Giannantonia.
Ital později přiznal, že schytal zásah do ruky a několik vteřin jen čekal, co dalšího přiletí.
„Snažil jsem se schovat. Vůbec jsem nevěděl, kam jet,“ popsal dramatický moment pilot stáje VR46.
Marquez po děsivém pádu skončil v nemocnici s frakturou krčního obratle a zlomenou klíční kostí.
Podle vyjádření lékařů byl po transportu na kliniku první pomoci přímo v areálu okruhu při vědomí, ale paddockem se okamžitě rozšířila nervozita.
Trať zaplavily trosky a ředitelství závod okamžitě přerušilo.
Jenže tím drama neskončilo.
Po restartu, jen co se závodníci vrhli do první zatáčky, přišel další chaos. Johann Zarco se zapletl do kolize s Lucou Marinim a Francescem Bagnaiou.
Další motocykly klouzaly štěrkovou únikovou zónou, další sanitky vyjížděly na trať a okruh znovu ztichl pod červenými světly.
Druhý restart už připomínal sprint o přežití. Z původního dlouhého závodu zbylo jen dvanáct kol a nervozita byla cítit na každém metru asfaltu. Jezdci po závodě otevřeně mluvili o tom, že některé části okruhu přestávají odpovídat dnešní brutalitě MotoGP.
Právě první zatáčka a únikové zóny se staly hlavním tématem hovorů v paddocku. Několik jezdců podle požadovalo změny zabezpečení a úpravy bariér.
V době, kdy motocykly MotoGP atakují rychlosti přes 360 kilometrů za hodinu, začíná být každá chyba nebo technická závada potenciální katastrofou.
A uprostřed všeho toho chaosu stál Di Giannantonio.
Muž, který ještě před pár lety bojoval o budoucnost v MotoGP, najednou přežil zásah cizí motorkou, bolest v ruce i dva restarty a nakonec si dojel pro první vítězství od roku 2023.
Pro tým Valentina Rossiho šlo navíc o první triumf po téměř třech letech.
Jenže v cíli se příliš divoce neslavilo.
„Dnes to nebyl jednoduchý den pro nikoho. Doufám, že Alex (Marquez) bude v pořádku,“ řekl Di Giannantonio krátce po závodě. „Náš sport je úžasný, ale jsme také lidé a jsme v nebezpečí.“
Jeho slova vystihovala atmosféru mnohem lépe než samotné výsledky.
Zatímco mechanici uklízeli z boxů rozlámané kapotáže a záchranáři převáželi další jezdce na vyšetření, boxy se šířila nepříjemná otázka. Kolikrát ještě budou mít jezdci MotoGP štěstí?
Barcelona totiž v neděli ukázala, jak tenká je hranice mezi spektakulární podívanou a tragédií.
A také to, že moderní MotoGP je možná rychlejší než kdy dřív, ale některé okruhy i bezpečnostní standardy začínají za jejím tempem nebezpečně zaostávat.
