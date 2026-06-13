Pan Le Mans odhalil, proč slavný závod láká víc než formule 1

Čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans zažívá zlatou éru. Podle jejího devítinásobného vítěze Toma Kristensena, který promluvil v exkluzivním rozhovoru pro několik vybraných evropských médií včetně Aktuálně.cz, láká automobilky i hvězdy formule 1 z důvodů, které jinde nenajdou.
Když Tom Kristensen hovoří o Le Mans, stojí za to poslouchat. Devět vítězství z nejslavnějšího vytrvalostního závodu světa mu dává autoritu, jakou v motorsportu nemá téměř nikdo. Však se mu také přezdívá „Pan Le Mans“.
A když dnes hodnotí postavení Le Mans vůči formuli 1, je přesvědčený, že francouzská klasika prožívá jedno z nejsilnějších období ve své historii.
Zatímco formule 1 se pyšní globální popularitou a největšími hvězdami motorsportu, Le Mans podle dánské legendy nabízí něco, co žádný jiný závod nemá.
„Především exkluzivitu. Le Mans se jede jen jednou za rok. Máte jedinou šanci vyhrát, prohrát nebo si odvézt zkušenost z tohoto závodu. To je něco jedinečného,“ vysvětlil zkušený Dán.
Právě v tom vidí zásadní rozdíl oproti formuli 1. Pilot F1 má během sezony přes dvacet pokusů na vítězství. V Le Mans čeká celý rok na jediný závod. Jedinou příležitost.
„Je to nejrychlejší vytrvalostní závod na světě. Pro mě je Le Mans nejlepší závod na světě. Kvůli soustředění, nasazení, týmové práci i kamarádství. Ale také proto, že během závodu musíte neustále přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Všechno stojí na preciznosti,“ řekl.
Není proto překvapivé, že Le Mans stále přitahuje i jezdce formule 1. Fernando Alonso dokázal v roce 2018 a 2019 zvítězit a přiblížil se splnění Trojkoruny motorsportu. Otázkou je, kdo by mohl jeho úspěch zopakovat.
Kristensen má jasno.
„Max Verstappen by si podle mě vedl velmi dobře. Už ukázal svůj talent na Nürburgringu,“ uvedl na adresu čtyřnásobného mistra světa.
Nizozemec se ostatně netají tím, že vytrvalostní závody ho lákají. Už nyní se pravidelně věnuje simulátorovým soutěžím a v posledních měsících se objevily i zprávy o jeho zájmu o starty v GT vozech.
Kristensen ale zmínil i další jméno.
„Velký respekt mám k Charlesi Leclercovi, který o Le Mans dlouhodobě mluví.“
Pilot Ferrari je navíc v ideální pozici. Právě italská značka ovládla poslední tři ročníky slavného závodu a její návrat mezi prototypy patří k největším příběhům současného motorsportu.
Nejzajímavější jméno ale přišlo až nakonec.
„Když mu bylo asi pět let, přijel do paddocku na malé koloběžce a řekl nám, že by jednou chtěl závodit v Le Mans. Nedávno mi Dindo Capello připomněl, že tím chlapcem byl právě Andrea Kimi Antonelli. Jsem si jistý, že ho tady jednou uvidíme.“
Právě Antonelli může symbolizovat budoucnost vztahu mezi formulí 1 a vytrvalostními závody. Generace mladých jezdců už totiž nevyrůstá s představou, že existuje jen jedna vrcholná disciplína. Stále více pilotů sleduje zároveň F1, Le Mans i další slavné podniky.
Zájem jezdců ale není jediným důvodem současného rozmachu. Ještě výraznější je nástup automobilek. Zatímco formule 1 má dnes jedenáct týmů a jen omezený prostor pro nové výrobce, Le Mans dokázalo vytvořit prostředí, které přitahuje téměř každou významnou značku.
„Zažíváme zlatou éru vytrvalostních závodů,“ prohlásil 58letý Kristensen.
Podle něj sehrálo klíčovou roli propojení pravidel mezi mistrovstvím světa vytrvalostních závodů a americkou sérií IMSA. Automobilky tak mohou s jedním projektem bojovat o vítězství na obou stranách Atlantiku.
Výsledek je vidět na startovním poli. Ferrari, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Porsche, Peugeot či Aston Martin investují obrovské prostředky a přivážejí do Le Mans tovární programy, které by ještě před několika lety působily jako sen.
„Když se dnes projdete paddockem, vidíte, kolik značky investují do své prezentace. Všichni chtějí vyhrát. A nikdo není spokojený s ničím menším než vítězstvím,“ řekl Kristensen.
Právě to je možná největší změna posledních let. Le Mans už není jen slavný závod s bohatou historií. Stalo se místem, kde chtějí být nejlepší automobilky světa a kam stále častěji směřují i pohledy hvězd formule 1.
A pokud má pravdu nejúspěšnější jezdec historie závodu, nemusí být daleko doba, kdy se na startu objeví Verstappen, Leclerc nebo Antonelli. V Le Mans totiž stále platí, že i pro mistry světa formule 1 představuje vítězství něco mimořádného.
Legendární 24 hodin Le Mans můžete sledovat na Eurosportu.
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