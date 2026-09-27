Přeskočit na obsah
Benative
27. 9. Jonáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Pan Horner hledá práci, odráží boss Ferrari spekulace o vyhazovu z týmu formule 1

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Formule 1 je vedle bojů na trati místem neustálých intrik a vzájemného osočování. To v sobotu potvrdil i boss stáje Ferrari Frédéric Vasseur v narážce na zákulisní hry bývalého šéfa Red Bullu.

Christian Horner a Fréderic Vasseur
Christian Horner a Fréderic Vasseur během VC Bahrajnu F1 2023Foto: Getty Images Europe – Lars Baron
Reklama

„Pan Horner hledá práci“, odráží boss Ferrari spekulace o hrozbě vyhazovu z týmu formule 1

Formule 1 je vedle bojů na trati místem neustálých intrik a vzájemného osočování. To v sobotu potvrdil i boss stáje Ferrari Frédéric Vasseur v narážce na zákulisní hry bývalého šéfa Red Bullu.

Ferrari sice stále bojuje o druhé místo v Poháru konstruktérů, ale v Maranellu by chtěli určitě víc. Už proto, že mají v sestavě sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona a ambiciózního pilota z Monaka Charlese Leclerca.

„Bojujeme o druhé místo v šampionátu. Ale v zákulisí se pořád přetřásá moje pozice v čele Ferrari. Není to zrovna nejlepší téma, o kterém bych chtěl hovořit. Ale ptají se mě na to snad při každém rozhovoru. Ovšem nemám to ve svých rukou,“ přiznal francouzský manažer.

Reklama
Reklama

Problémem nejvyšších bossů italské automobilky je fakt, že neváhají prvního muže národní stáje vyhodit doslova ze dne na den.

Sám Vasseur nastoupil na místo Mattia Binotta, který „rezignoval“ na konci roku 2022. Tedy po sezoně, v níž se Ferrari potýkalo s podobným poklesem konkurenceschopnosti jako letos. Když se projekt považuje za neúspěšný, často je první na řadě člověk z vedení.

„Pan Horner hledá práci. A každý ví, že kdekoli,“ má Vasseur jasno o zdroji spekulací o svém odchodu. „Ale co s tím můžu dělat? Jen se snažit ze všech sil posouvat tým vpřed, motivovat ho, soustředit se na to, co je dnes lepší, a neztrácet čas drby.“

Sám Horner ví, jak snadno může o místo prvního muže stáje F1 přijít.

Reklama
Reklama

Byl sice základním kamenem éry téměř neporazitelného Red Bullu, jenže v říjnu 2022 zemřel jeho ochráncea  první muž nápojového gigantu Dietrich Mateschitz. A v kombinaci se ztrátou dominance v šampionátu a problémy s údajným sexuálním obtěžováním své kolegyně Brit nakonec letěl na dlažbu.

„Jsem člověk, kterého buďto milujete, nebo nenávidíte,“ řekl Horner s pořádnou dávkou sebereflexe britskému listu The Times.

Vasseur se má čeho obávat. Jezdci Ferrari v sobotu v ulicích hlavního města Ázerbájdžánu obsadili čtvrté a šesté místo. Naopak oba Red Bully se zařadily na stupně vítězů hned za vítězného George Russella v Mercedesu, který závod ovládl.

A zatímco Max Verstappen proťal cílovou čáru za Britem se ztrátou pouhých 196 tisícin sekundy, čtvrtý Leclerc v rudém voze z Maranella zaostal o více než 14 sekund.

Reklama
Reklama
Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Trump
Trump
Trump

„Dohodněte se s Putinem do zimy.“ Trump přiznal, že tlačil na Zelenského

Americký prezident Donald Trump v poslední době hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a naléhal na něj, aby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dosáhl ve válečném konfliktu dohody ještě před zimou. Trump to v sobotu řekl novinářům, informoval server televize Fox News. Jen za uplynulý měsíc podle Trumpa v konfliktu zahynulo 25.000 lidí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama