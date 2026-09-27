Pan Horner hledá práci, odráží boss Ferrari spekulace o vyhazovu z týmu formule 1

Formule 1 je vedle bojů na trati místem neustálých intrik a vzájemného osočování. To v sobotu potvrdil i boss stáje Ferrari Frédéric Vasseur v narážce na zákulisní hry bývalého šéfa Red Bullu.
„Pan Horner hledá práci“, odráží boss Ferrari spekulace o hrozbě vyhazovu z týmu formule 1
Formule 1 je vedle bojů na trati místem neustálých intrik a vzájemného osočování. To v sobotu potvrdil i boss stáje Ferrari Frédéric Vasseur v narážce na zákulisní hry bývalého šéfa Red Bullu.
Ferrari sice stále bojuje o druhé místo v Poháru konstruktérů, ale v Maranellu by chtěli určitě víc. Už proto, že mají v sestavě sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona a ambiciózního pilota z Monaka Charlese Leclerca.
„Bojujeme o druhé místo v šampionátu. Ale v zákulisí se pořád přetřásá moje pozice v čele Ferrari. Není to zrovna nejlepší téma, o kterém bych chtěl hovořit. Ale ptají se mě na to snad při každém rozhovoru. Ovšem nemám to ve svých rukou,“ přiznal francouzský manažer.
Problémem nejvyšších bossů italské automobilky je fakt, že neváhají prvního muže národní stáje vyhodit doslova ze dne na den.
Sám Vasseur nastoupil na místo Mattia Binotta, který „rezignoval“ na konci roku 2022. Tedy po sezoně, v níž se Ferrari potýkalo s podobným poklesem konkurenceschopnosti jako letos. Když se projekt považuje za neúspěšný, často je první na řadě člověk z vedení.
„Pan Horner hledá práci. A každý ví, že kdekoli,“ má Vasseur jasno o zdroji spekulací o svém odchodu. „Ale co s tím můžu dělat? Jen se snažit ze všech sil posouvat tým vpřed, motivovat ho, soustředit se na to, co je dnes lepší, a neztrácet čas drby.“
Sám Horner ví, jak snadno může o místo prvního muže stáje F1 přijít.
Byl sice základním kamenem éry téměř neporazitelného Red Bullu, jenže v říjnu 2022 zemřel jeho ochráncea první muž nápojového gigantu Dietrich Mateschitz. A v kombinaci se ztrátou dominance v šampionátu a problémy s údajným sexuálním obtěžováním své kolegyně Brit nakonec letěl na dlažbu.
„Jsem člověk, kterého buďto milujete, nebo nenávidíte,“ řekl Horner s pořádnou dávkou sebereflexe britskému listu The Times.
Vasseur se má čeho obávat. Jezdci Ferrari v sobotu v ulicích hlavního města Ázerbájdžánu obsadili čtvrté a šesté místo. Naopak oba Red Bully se zařadily na stupně vítězů hned za vítězného George Russella v Mercedesu, který závod ovládl.
A zatímco Max Verstappen proťal cílovou čáru za Britem se ztrátou pouhých 196 tisícin sekundy, čtvrtý Leclerc v rudém voze z Maranella zaostal o více než 14 sekund.
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