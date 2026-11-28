Stačila jediná chyba na silnici a život bosse jedné z nejlepších stájí formule 1 v historii se radikálně změnil.
Je sobota 8. března 1986. Frank Williams se vrací z testování svého týmu F1 na francouzském okruhu Paul Ricard. Na letiště v Nice, odkud má odletět domů do Anglie, je to jen 155 kilometrů. Auto z půjčovny ale končí mimo silnici. Je to nehoda, která navždy změní jeho život.
Auto se převrátilo a dopadlo na stranu řidiče. Tím byl Williams, utrpěl vážné poranění páteře. Zůstal sice při vědomí, ale okamžitě poznal, že s jeho tělem není něco v pořádku. Necítil nohy.
Poškození míchy mezi čtvrtým a pátým krčním obratlem ho navždy připravilo o možnost chodit. Zbytek života strávil na invalidním vozíku.
Pro většinu lidí by podobná událost znamenala ztrátu nadějí a depresi. Jenže Williamse poháněla vpřed jedna důležitá věc, které se nehodlal vzdát: jeho závodní tým.
Zatímco se zotavoval v nemocnici, jeho stáj pokračovala v přípravách na start sezony. První Grand Prix se jela pouhých patnáct dní po nešťastné havárii.
Williams se po pár měsících do kolotoče F1 vrátil a navzdory těžkému hendikepu zůstal jejím vůdčím duchem. Stál v čele v době, kdy tým pojmenovaný jeho jménem dosáhl největších úspěchů. Havárie sice manažera připravila o pohyblivost, nikoli o ambice, rozhodnost ani schopnost řídit lidi.
Od garážových začátků k vlastní stáji
Williamsův pohádkový příběh přitom nezačínal v luxusním motoristickém zázemí s milionovými investicemi. Narodil se v roce 1942 v anglickém South Shields a jeho první kroky ve světě automobilových závodů vedly přes vlastní závodnické pokusy.
Brzy ale pochopil, že jeho skutečným talentem není rychlost za volantem, nýbrž schopnost sestavit konkurenceschopný tým.
Na konci šedesátých let proto založil stáj Frank Williams Racing Cars. Jedním z prvních výrazných talentů, které dostal pod svá křídla, byl britský jezdec Piers Courage. Ten v roce 1969 dojel v F1 dvakrát druhý, včetně slavné Velké ceny Monaka.
Následující rok však Courage zahynul při Velké ceně Nizozemska. Pro Williamse to byla první z řady bolestných zkušeností, které ho během dlouhé kariéry čekaly.
Ovšem ani tato tragédie Brita od formule 1 neodradila. Jeho tým pokračoval v závodění, jenže úspěchy na trati zdaleka neodpovídaly finančním problémům v zákulisí.
Williams se neustále potýkal s nedostatkem peněz. Situace byla natolik vážná, že mu jednoho dne dokonce odpojili telefon kvůli nezaplaceným účtům. Potřeboval-li vyřídit pracovní hovor, musel zamířit k telefonní budce.
Záchrana přišla díky finanční injekci od kanadského podnikatele Waltera Wolfa. Jenže jejich představy o budoucnosti se brzy rozešly.
Williams chtěl mít všechny rozhodovací pravomoci a rozhodovat o směřování společnosti. Proto se nakonec s Wolfem rozkmotřil a v roce 1977 založil společně s talentovaným Patrickem Headem novou společnost Williams Grand Prix Engineering.
Právě toto spojení se ukázalo jako klíčové. Williams byl neúnavným organizátorem a manažerem, Head mimořádně schopným konstruktérem. Oba se navzájem skvěle doplňovali.
První tituly a cesta na vrchol
Nová stáj debutovala v květnu 1977 ve Velké ceně Španělska. Za volantem staršího monopostu March seděl Belgičan Patrick Nève. Dvanácté místo a ztráta čtyř kol na vítěze rozhodně nevypadaly jako začátek budoucího supertýmu.
Williams ale věděl, kam míří. Významnou pomocí se stala podpora saúdskoarabských aerolinek Saudia, díky níž mohl tým rozšiřovat své zázemí a postupně se přesunout do Grove, kde stáj sídlí dodnes.
V roce 1978 už Williams nasazoval vlastní monoposty s označením FW. Zlom přišel o rok později. Australan Alan Jones a Švýcar Clay Regazzoni začali pravidelně bojovat o čelní příčky. Regazzoni dokonce triumfoval při Velké ceně Británie a stáj získala v nové éře první vítězství.
V roce 1980 už Williams jasně vládl. Jones se stal mistrem světa a tým získal Pohár konstruktérů. O rok později tým úspěch v Poháru konstruktérů zopakoval a v roce 1982 přidal další jezdecký titul. Tentokrát zásluhou Fina Kekeho Rosberga, kterému k celkovému prvenství stačilo jediné vítězství v celé sezoně.
Z někdejší garážové stáje se stal jeden z nejmocnějších hráčů formule 1.
Vítězné tažení vozík nezastavil
Když se Williams během sezony 1986 po těžké nehodě vrátil do práce, jeho tým rozhodně nebyl na ústupu. Právě naopak. Stáj měla za sebou dva tituly v Poháru konstruktérů a patřila k absolutní špičce.
Přestože byl odkázán na invalidní vozík a potřeboval pomoc při řadě běžných činností, Williams zůstal aktivním šéfem stáje. Nadále se účastnil jednání, rozhodoval o jezdcích, technice i strategii a udržoval tým pohromadě.
Jeho hendikep se stal součástí každodenního fungování Williamsu. Nikdy se ale nestal důvodem, proč by měl z vedení týmu odejít.
Po sezoně 1987 skončilo partnerství s Hondou a Williams musel hledat nového dodavatele motorů. Po přechodném období s agregáty Judd našel ideálního partnera ve francouzském Renaultu. Zrodilo se jedno z nejúspěšnějších technických spojení v historii formule 1.
V roce 1992 získal titul Nigel Mansell, o rok později Alain Prost. Následovali Damon Hill v roce 1996 a Jacques Villeneuve v sezoně 1997. Spojení Williams-Renault v těchto letech dominovalo a do Grove putovaly další trofeje pro vítěze Poháru konstruktérů.
Frank Williams tak dokázal něco mimořádného. Po nehodě, která by pro mnohé znamenala definitivní konec kariéry, vybudoval jednu z nejúspěšnějších etap svého týmu.
Ayrton Senna. Tragédie, na kterou nezapomněl
K velkým úspěchům však patřily také okamžiky, které Williamse hluboce poznamenaly. Jedním z nich byla smrt brazilského závodníka Ayrtona Senny.
Jejich cesty se poprvé protnuly už v roce 1983, kdy tehdy třiadvacetiletý Senna absolvoval test monopostu Williamsu v britském Doningtonu. Brazilský talent tehdy zanechal výborný dojem, ale pro svůj vstup do formule 1 si nakonec vybral tým Toleman. Později závodil za Lotus a McLaren.
Do Williamsu se dostal až v roce 1994, kdy vystřídal odcházejícího Alaina Prosta. Měl být novou hvězdou stáje a pokračovat v její vítězné tradici. Jenže začátek sezony se mu vůbec nepovedl. V Brazílii ani v japonské Aidě závod nedokončil.
Pak přišla Velká cena San Marina v Imole.
Prvního května 1994 havaroval Senna v zatáčce Tamburello a zraněním na místě podlehl. Za volantem monopostu Williamsu tak zahynul jezdec, jehož talent mohl týmu přinést další velké úspěchy.
Pro Williamse to byla jedna z největších osobních ran. Tragédie měla také dlouhé právní dozvuky a vyšetřování konstrukce Sennova vozu. Šéf stáje však o nehodě ani o svých pocitech nehovořil.
„Táta o té nehodě nikdy nemluvil. Pořád byla v jeho očích vidět bolest, kterou mu Ayrtonova smrt způsobila,“ vzpomínala později jeho dcera Claire.
Williams přesto pokračoval. V následujících třech sezonách získal jeho tým další dva jezdecké tituly. V roce 1996 triumfoval Hill, o rok později Villeneuve. V obou případech se stáj radovala také z Poháru konstruktérů.
Konec jedné velké éry
Po roce 1997 už Williams na další mistrovský titul nedosáhl. Přesto zůstával významným hráčem formule 1 a ještě několikrát dokázal překvapit. V roce 2004 například získal zatím poslední vítězství v závodě díky Juanu Pablu Montoyovi.
Další velký triumf přišel v roce 2012, kdy venezuelský pilot Pastor Maldonado senzačně vyhrál Velkou cenu Španělska. V kokpitu druhého monopostu tehdy seděl Bruno Senna, Ayrtonův synovec.
V letech 2014 a 2015 se Williams ještě dvakrát dostal na třetí místo v Poháru konstruktérů. Jenže konkurence postupně získávala navrch a někdejší velmoc začala ztrácet krok. Finanční problémy se prohlubovaly a výsledky se zhoršovaly.
Williams se v březnu 2012 stáhl z každodenního výkonného řízení. Tým převzala dcera Claire, která se snažila navázat na otcovo dílo. Ani její úsilí však nedokázalo zastavit postupný úpadek.
V roce 2020 se rodina rozhodla stáj prodat americké investiční skupině Dorilton Capital.
Tím skončila jedna z nejvýraznějších rodinných kapitol v dějinách formule 1. Williamsova stáj sice přišla o své původní majitele, zachovala si však jméno i sídlo v Grove.
Williams zemřel 28. listopadu 2021 ve věku 79 let. Pět let po jeho smrti si tak připomínáme nejen muže, který dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších závodních stájí světa, ale především člověka, jehož nezlomila ani životní tragédie.
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