Omluva nepomohla. Kvůli fackám brněnskému maršálovi přijde Ital o závod

Tým Aprilia neuspěl s odvoláním proti vyřazení Marca Bezzecchiho z Velké ceny Česka za napadení traťového maršála v sobotním sprintu a lídr mistrovství světa MotoGP tak dnes v Brně definitivně startovat nebude.
Italský jezdec se za svůj výbuch omluvil veřejně na sociálních sítích i osobně maršálovi na Masarykově okruhu.
Bezzecchi ztratil nervy poté, co po pádu v krátkém závodě skončil v kačírku. Traťoví maršálové se snažili jeho motocykl zvednout a jeden z nich při tom zřejmě přidal plyn, což může poškodit motor, jichž mají jezdci omezený počet na sezonu. Bezzecchi přiběhl k maršálovi a pustil se s ním do hádky, při které mu dal dvě facky.
Několik hodin poté sedmadvacetiletého italského jezdce komisaři Mezinárodní motocyklové federace za napadení pomocníka na trati z Velké ceny vyřadili.
Aprilia se proti trestu odvolala, ale u první instance neuspěla. Tým měl možnost ještě hnát případ k mezinárodnímu odvolacímu soudu CAI, ale tuto možnost nevyužil a Bezzecchi tak definitivně o dnešní start v Brně přišel.
„Chtěl bych se omluvit celé komunitě MotoGP, Aprilii a všem fanouškům za své chování k traťovému maršálovi. Je mi to líto, protože vím, kolik snahy a obětí dávají do toho, aby zajistili naši bezpečnost. K takovému chování nesmí docházet a není pro něj žádná omluva,“ uvedl Bezzecchi.
Dnes ráno navíc Ital za traťovými maršály zajel. Muži, jehož napadl, se omluvil, několikrát se s ním objal a dal mu upomínkové předměty.
Kvůli své absenci v závodě může Bezzecchi přijít o vedení v mistrovství světa, protože jeho náskok před druhým Jorgem Martínem ze Španělska se v sobotu snížil už jen na 15 bodů.
ŽIVĚ Írán opět zablokoval Hormuzský průliv. Izrael porušuje příměří, argumentuje Teherán
Íránské vojenské velitelství v sobotu odpoledne oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance v reakci pro televizní stanici Fox News uvedl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.
ŽIVĚ Rafinerie na Sibiři hoří. Ukrajinské drony opět přelétly Ural a udeřily 2000 kilometrů daleko
Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil v sobotu gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2000 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, píše agentura Interfax.
Renovace zrcadlového jezírka se nepovedla, barva se loupe. Trump to přičítá vandalům
Zrcadlové jezírko Lincolnova památníku ve Washingtonu, které nedávno nechal americký prezident Donald Trump natřít modrou barvou, se bude kvůli nové opravě nejspíš muset opět vypustit. Trump to v noci na neděli uvedl na své síti Truth Social a potíže s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění rychle zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku.
Tak se píše historie. Druholigový gólman Curacaa se stal rekordním úkazem šampionátu
Chytá jen druhou americkou ligu a v 37 letech pomalu pomýšlí na závěr kariéry. Ale v utkání s Ekvádorem na mistrovství světa v Kansas City se postaral o senzaci. Brankář Eloy Room zmařil všechny soupeřovy střelecké pokusy a měl rozhodující podíl na tom, že Curacao získalo první bod. Jeho instagramový účet měl už hodinu po zápase na 700 tisíc sledujících, sedmkrát víc než před ním.