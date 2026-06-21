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Sport

Omluva nepomohla. Kvůli fackám brněnskému maršálovi přijde Ital o závod

Sport,ČTK

Tým Aprilia neuspěl s odvoláním proti vyřazení Marca Bezzecchiho z Velké ceny Česka za napadení traťového maršála v sobotním sprintu a lídr mistrovství světa MotoGP tak dnes v Brně definitivně startovat nebude.

Marco Bezzecchi
Marco BezzecchiFoto: IPA Sport – ČTK / imago sportfotodienst / Giancarlo Cattagni/IPA Sport
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Italský jezdec se za svůj výbuch omluvil veřejně na sociálních sítích i osobně maršálovi na Masarykově okruhu.

Bezzecchi ztratil nervy poté, co po pádu v krátkém závodě skončil v kačírku. Traťoví maršálové se snažili jeho motocykl zvednout a jeden z nich při tom zřejmě přidal plyn, což může poškodit motor, jichž mají jezdci omezený počet na sezonu. Bezzecchi přiběhl k maršálovi a pustil se s ním do hádky, při které mu dal dvě facky.

Několik hodin poté sedmadvacetiletého italského jezdce komisaři Mezinárodní motocyklové federace za napadení pomocníka na trati z Velké ceny vyřadili.

Aprilia se proti trestu odvolala, ale u první instance neuspěla. Tým měl možnost ještě hnát případ k mezinárodnímu odvolacímu soudu CAI, ale tuto možnost nevyužil a Bezzecchi tak definitivně o dnešní start v Brně přišel.

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„Chtěl bych se omluvit celé komunitě MotoGP, Aprilii a všem fanouškům za své chování k traťovému maršálovi. Je mi to líto, protože vím, kolik snahy a obětí dávají do toho, aby zajistili naši bezpečnost. K takovému chování nesmí docházet a není pro něj žádná omluva,“ uvedl Bezzecchi.

Dnes ráno navíc Ital za traťovými maršály zajel. Muži, jehož napadl, se omluvil, několikrát se s ním objal a dal mu upomínkové předměty.

Kvůli své absenci v závodě může Bezzecchi přijít o vedení v mistrovství světa, protože jeho náskok před druhým Jorgem Martínem ze Španělska se v sobotu snížil už jen na 15 bodů.

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