Odstartovalo peklo v písku. Čínský Dakar v „Poušti smrti“ závodníky láká i děsí

Náročná dálková soutěž Taklimakan Rallye odstartovala v čínské provincii Sin-ťiang. Posádky čekají duny, hory i extrémní teploty. Podruhé se této soutěže zúčastnil tým Buggyra ZM Racing s rallyovou základnou v severočeské Roudnici nad Labem.
Taklimakan Rallye bývá často označována za čínský Dakar. A kdo ji někdy absolvoval, dobře ví proč.
Osm tisíc kilometrů napříč severozápadní Čínou, 13 etap, nekonečné duny, kamenité pláně, vyschlá řečiště i prudké změny počasí dělají z této soutěže jednu z nejtěžších dálkových rallye planety.
Letošní ročník odstartoval v Aksu v provincii Sin-ťiang a znovu přilákal desítky elitních posádek z různých koutů světa. Mezi nimi nechybí ani český tým Buggyra ZM Racing s Aliyyah Kolocovou a navigátorem Marcinem Pasekem. Jednadvacetiletá závodnice nastupuje v elitní kategorii T1+ se speciálem připraveným domácím týmem JJ Sport.
Právě rozmanitost terénu dělá z Taklimakan Rallye podnik, který mezi dálkovými soutěžemi výrazně vyčnívá.
Posádky během jediného dne projíždějí zasněženými horskými pasážemi, kamenitými kaňony i obrovskými písečnými poli. O pár hodin později se mohou ocitnout v prostředí, kde teploty atakují padesát stupňů.
Není náhodou, že se poušti Taklimakan přezdívá „Poušť smrti“. Patří mezi největší písečné pouště světa a chyby se tam neodpouštějí. Nestačí jen rychlost. Klíčové je šetřit techniku, správně navigovat a hlavně přežít dlouhé etapy bez větších problémů.
Taklimakan Rallye se navíc nejede v komfortních podmínkách známých z evropských soutěží. Organizátory i týmy čeká obrovská logistická operace v odlehlých oblastech Číny. Servisní zóny bývají stovky kilometrů od civilizace a podmínky v bivacích často připomínají spíše vojenské tábory.
„V prvním bivaku bylo velmi, velmi chladno. Myslím, že trochu sněžilo, takže byla velká zima. Máme tedy spoustu bund. Doufám, že se počasí během rallye trochu zlepší,“ popsala Aliyyah Kolocová atmosféru úvodních dnů soutěže.
Extrémní výkyvy počasí patří k největším záludnostem celé rallye. Zatímco přes den posádky bojují s vedrem, v noci mohou teploty v horských oblastech klesnout těsně nad bod mrazu.
K tomu se přidávají dlouhé přejezdy, jemný písek ničí techniku a orientace v dunách často rozhoduje více než samotná rychlost.
Taklimakan Rallye si v posledních letech buduje stále silnější postavení mezi světovými dálkovými podniky. Kolocová už po několika absolvovaných etapách prohlásila, že Taklimakan Rallye je v některých ohledech dokonce náročnější než slavná Rallye Dakar. Důvodem je právě mimořádně pestrý terén a nepředvídatelné podmínky.
„Z hlediska rozmanitosti terénu je Taklimakan pravděpodobně mnohem náročnější než Dakar. Budete projíždět zasněženými horami a o pár hodin později se ocitnete v poušti s teplotami 45 až 50 stupňů. Je tam spousta řek, údolí a skal,“ uvedl šéf Buggyry Martin Koloc.
Pro Buggyru jde o druhý start na této soutěži. Tým letos spolupracuje s čínskou stájí JJ Sport, která připravila speciál kategorie T1+ pod názvem JJ Sport JJ3 a zajišťuje významnou technickou i logistickou podporu přímo na místě.
Důležitou roli hraje také zkušenost z loňského ročníku, kdy se stáj poprvé seznámila s náročností čínského prostředí.
Aliyyah Kolocová navíc přijela do Číny krátce po evropské Baja TT Cuenca ve Španělsku. Času na odpočinek i seznamování s novým vozem měla minimum.
„Je to čínský tým, takže jsem si musela na spoustu věcí zvyknout, ale auto je opravdu skvělé. Briefing ukázal, že to bude opravdu náročná rallye,“ dodala Kolocová.