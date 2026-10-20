Od genocidy až k formuli 1. Rwandě otevírají dveře katarské miliardy

Po více než třech desetiletích se formule 1 vrátí do Afriky. A proč se začátkem příštího desetiletí pojede právě ve Rwandě? V pozadí historické dohody jsou obří investice Kataru i zákruty nevyzpytatelné mezinárodní politiky.
V roce 1994 se Rwandou prohnala jedna z nejhorších genocid od konce druhé světové války. Během pouhých sta dní bylo zavražděno přibližně 800 tisíc lidí, převážně příslušníků etnika Tutsi, ale také umírněných Hutuů.
Dnes chce malá vnitrozemská země ve východní Africe hostit Velkou cenu formule 1 a zařadit se mezi světové sportovní velmoci. Za desetiletým kontraktem s vedením F1, který je pro mnohé šokující, se přitom skrývá mnohem víc než jen touha po prestižních závodech. O tom svědčí i pompézní název Grand Prix Afriky.
Afrika se v kalendáři formule 1 objevila jako čtvrtý kontinent po Evropě, Severní a Jižní Americe už v roce 1958, tedy o 18 let dříve než Asie (1976 Japonsko) a 27 let před Austrálií (1985).
Po Maroku, kde se v roce 1958 jela jediná mistrovská Grand Prix, se pak svět formule 1 zaměřil na jih kontinentu. O body jezdci bojovali na trati East London, po němž se definitivním domovem Velkých cen Jižní Afriky stalo Kyalami. A to až do roku 1985. Poté byl tento závod v rámci sankcí uvržených na jihoafrický režim apartheidu z kalendáře vyškrtnut. Formule 1 se sem pak ještě vrátila v letech 1992 a 1993.
Po letech expanze ve Spojených státech obrátila formule 1 pozornost k poslednímu trvale obydlenému kontinentu, na kterém se momentálně nezávodí. A přestože o návrat Grand Prix dlouhodobě usilovaly Jihoafrická republika i Maroko, vítězem se stala Rwanda.
Budoucí závodní okruh F1 ve Rwandě z pohledu AI pilota:
První Velká cena na území Rwandy by se měla uskutečnit na začátku 30. let na novém okruhu v oblasti Bugesera, zhruba 40 kilometrů jižně od hlavního města Kigali.
„Tohle je mnohem víc než pořádání Velké ceny. Společně můžeme vytvořit dlouhodobý ekonomický a společenský přínos,“ prohlásil šéf formule 1 Stefano Domenicali na tiskové konferenci, na níž byl minulý týden africký závod představen.
Po brutálních událostech roku 1994 se země vydala cestou překotné obnovy. Pod vedením prezidenta Paula Kagameho, který stojí v čele Rwandy od roku 2000, se z rozvráceného státu stala jedna z nejambicióznějších ekonomik východní Afriky.
Kigali získalo pověst čisté a relativně bezpečné metropole. Rwanda investuje do cestovního ruchu, konferencí a sportu. Loni hostila mistrovství světa v silniční cyklistice, spolupracuje s fotbalovým Paris Saint-Germain a reklamní slogan Visit Rwanda putuje napříč mediálními platformami.
Teď přichází největší úlovek. „Chceme přispívat, ne se pouze účastnit,“ prohlásil prezident Kagame při oznámení dohody s formulí 1.
Za ambicemi třináctimilionové země však stojí také mimořádně vlivný spojenec.
Zatímco svět sleduje plány na nový závodní okruh, nedaleko něj vyrůstá stavba, která může být pro celý projekt ještě důležitější. Nové mezinárodní letiště v Bugeseře má z Rwandy vytvořit významný africký dopravní uzel. A právě tady vstupuje do hry Katar.
Jeho státní investiční fond Qatar Investment Authority (QIA) letos za 578 milionů dolarů získal šedesátiprocentní podíl v letištním projektu. Současně se zavázal investovat dalších 1,1 miliardy dolarů do jeho dokončení.
První část velkého letiště v Bugeseře je hotová:
Souvislost s formulí 1 není náhodná. Moderní letiště může zajistit dopravu týmů, techniky i desetitisíců návštěvníků. Katar je navíc sám pořadatelem vlastní Grand Prix a Qatar Airways, které patří do investičního portfolia QIA, jsou významným partnerem šampionátu. Fond má také významný menšinový podíl ve stáji Audi F1.
Přímo do Velké ceny fond QIA podle dostupných informací investičně zapojen není, ale jeho aktivity v regionu mohly při výběru pořadatele afrického podniku hrát roli. Nejsou to malé peníze a formule 1 může z rozvoje místní infrastruktury také těžit.
Pro Katar představuje Rwanda důležitý opěrný bod při pronikání na africký trh. Pro Kigali jsou zase investice z bohatého emirátu cestou, jak urychlit hospodářský rozvoj a získat mezinárodní prestiž.
Jenže za nablýskaným obrazem země budoucnosti existuje i druhá Rwanda.
Kagameho režim čelí dlouhodobé kritice kvůli potlačování opozice, omezování svobody médií a porušování lidských práv. Mezinárodní organizace navíc upozorňují na podporu povstalců M23 v sousední Demokratické republice Kongo.
Právě Katar přitom současně zprostředkovává mírová jednání týkající se tohoto konfliktu.
Organizace Amnesty International proto nové dohodě s formulí 1 příliš netleská. „Desetiletá Velká cena pod značkou Visit Rwanda je pro rwandské úřady odměnou za sportswashing,“ prohlásil její představitel Felix Jakens.
Pojem sportswashing označuje využívání sportu k vylepšování mezinárodní pověsti státu a odvádění pozornosti od jeho problematických činů.
Proč formule 1 vsadila právě na Rwandu? Odpověď je především obchodní. Afrika podle odhadů F1 nabízí přes sto milionů fanoušků a obrovský potenciál dalšího růstu. Rwanda jí předložila dlouhodobý projekt propojující závodní okruh, nové letiště, cestovní ruch a zahraniční investice.
Formule 1 i proto hlásí velký africký návrat. Pro Rwandu je to příležitost přepsat vlastní obraz ve světě.
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