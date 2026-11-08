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Sport

Oba jezdci Mercedesu šli do hodin, přesto v deštivé Brazílii slaví Pohár konstruktérů

Redakce Sport,ČTK
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Lando Norris z McLarenu vyhrál Velkou cenu Brazílie formule 1. Loňský mistr světa zvítězil před Maxem Verstappenem, který odstartoval z předposlední 21. příčky. Třetí byl druhý jezdec Red Bullu Isack Hadjar.

Sao Paulo Grand Prix
Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 8, 2026 Mercedes' Kimi Antonelli in action as he leads at the start of the race REUTERS/Adriano MachadoFoto: REUTERS – Adriano Machado
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Na čtvrtém a pátém místě se na okruhu Interlagos seřadili George Russell a již jistý šampion Kimi Antonelli. Tři závody před koncem sezony tak Mercedesu zajistili triumf v Poháru konstruktérů.

Norris odstartoval z pole position, ale na mokré trati ho hned po startu předjel Antonelli. Italský pilot však po přezutí na gumy do sucha v 18. kole začal mít problémy a Norris se dostal zpět do čela.

Problémům se na nových gumách nevyhnul ani druhý pilot Mercedesu Russell, který při výjezdu z depa dostal smyk a málem zablokoval boxovou uličku. Dokázal však vůz otočit a vrátit se na trať.

Norris byl v čele až do 50. kola, kdy zajel pro nové pneumatiky. Na trať se vrátil na čtvrté příčce, ale týmový kolega Oscar Piastri ho vzápětí pustil na třetí místo. V 54. kole byl už opět první poté, co Hadjar s Antonellim zajeli do boxů.

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Vedení už udržel až do konce, přestože v 61. kole začalo pršet a celé pole opět zamířilo pro gumy do mokra. Šestadvacetiletý Brit si pro třetí vítězství v sezoně dojel s náskokem 15 sekund před Verstappenem.

Nedařilo se jezdcům Ferrari, které je v Poháru konstruktérů druhé se ztrátou 140 bodů. Charles Leclerc byl sedmý a Lewis Hamilton devátý. Sedminásobný mistr světa jako druhý pilot odstartoval do 400. závodu, čímž napodobil Fernanda Alonsa z Aston Martinu.

Velká cena Brazílie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sao Paulu:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:35:23,504, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,602, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -24,485, 4. Russell (Brit./Mercedes) -33,991, 5. Antonelli (It./Mercedes) -36,017, 6. Piastri (Austr./McLaren) -56,475.

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Průběžné pořadí MS (po 20 z 23 závodů): 1. Antonelli 390, 2. Verstappen 279, 3. Russell 262, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) 261, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 251, 6. Norris 246.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 652, 2. Ferrari 512, 3. Red Bull Racing 415, 4. McLaren 398, 5. Racing Bulls 112, 6. Alpine 69.

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