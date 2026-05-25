O méně než mrknutí oka. Švéd urval nejšílenější triumf historie Indy 500

Felix Rosenqvist vyhrál jubilejní 110. ročník Indy 500 po nejtěsnějším dojezdu historie. Davida Malukase porazil o pouhých 0,0233 sekundy.
Indianapolis zažil jeden z nejdramatičtějších závěrů ve více než stoleté historii. Jubilejní 110. ročník slavné Indy 500 ovládl švédský pilot Rosenqvist, který závod rozhodl až v samotném závěru posledního kola.
Malukase porazil v cíli o neuvěřitelných 0,0233 sekundy, což představuje nejtěsnější finiš v historii legendárního závodu.
Čtyřiatřicetiletý jezdec stáje Meyer Shank Racing dlouho nepatřil mezi hlavní favority. Jenže závěr závodu proměnil v dokonalé představení.
Po restartu v posledních kolech se rozpoutala divoká bitva několika vozů a Rosenqvist využil poslední příležitost dokonale.
Do posledního kola vjížděl na třetím místě. Nejprve svedl tvrdý souboj s týmovým kolegou Marcusem Armstrongem a následně zaútočil na vedoucího Malukase.
Rozhodující manévr přišel až v poslední klopené zatáčce, kde se Švéd protáhl dopředu a v cílové rovince už těsný náskok udržel.
Fotografie z cílové čáry okamžitě obletěly svět. Rozdíl 0,0233 sekundy totiž znamená zhruba délku mrknutí oka dělenou deseti.
Předchozí rekord držel slavný duel Ala Unsera Jr. a Scotta Goodyeara z roku 1992, kdy rozhodlo 0,043 sekundy.
„Je to neuvěřitelné. Přesně o takovém finiši člověk sní,“ popisoval Rosenqvist krátce po dojezdu.
Švéd přiznal, že závěrečný útok provedl téměř instinktivně a že podobnou situaci si mnohokrát představoval v hlavě.
Pro Rosenqvista jde o životní triumf. Po kariéře v Evropě, kde uspěl hlavně ve formuli E, měl v IndyCar na kontě pouze jedno vítězství a nikdy předtím nevyhrál závod na oválu.
Teď ale ovládl nejslavnější americký podnik a navždy se zapsal do historie Indianapolis 500.
Obrovské zklamání naopak prožíval Malukas. Pilot Team Penske měl dlouho nejrychlejší vůz na trati a ještě několik stovek metrů před cílem držel vítězství v rukou.
Podruhé za sebou ale skončil těsně pod vrcholem. Po dojezdu bezmocně seděl na zídce boxů a jen těžko skrýval slzy.
Letošní Indy 500 nabídla všechno, co fanoušci od slavného závodu očekávají. Déšť, nehody, několik restartů i nervy až do posledních metrů.
V Londýně ožila křivda na Coufalovi: Obludný hřích, který přispěl ke zkáze
Během horkého nedělního podvečera vyhráli jasně 3:0, na London Stadium přesto panovala mrazivá atmosféra plná smutku i vzteku. „Prodali jste duši,“ skandovali fanoušci fotbalového West Hamu, který po patnácti letech sestoupil z anglické Premier League. Bezútěšný stav hrdého klubu je nyní předmětem analýz, mezi důvody se přitom objevuje i nešťastný odchod českého obránce Vladimíra Coufala.
Další česká města stojí o náš sjezd, řekl předák sudetských Němců. Navrhuje střídání
Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. Bavorské veřejnoprávní stanici BR to na sjezdu v Brně řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně dnes po čtyřech dnech končí uctěním památky obětí nacismu.
Příbuzná šlechticů a herečka Helena Bonhamová Carterová ráda lidi šokuje
Helena Bonhamová Carterová je herečkou se širokým rejstříkem. Umí být svůdnou femme fatale, čarodějnicí, viktoriánskou šlechtičnou, ale také narkomankou či vražedkyní. Ztvárnila například královnu Alžbětu ve filmu Králova řeč a později i její dceru, princeznu Margaret, v oceněném seriálu Netflixu s názvem Koruna. Letos v květnu oslaví šedesátiny.