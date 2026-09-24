Manželka Schumachera promluvila: Po Sennově smrti se sesypal, v poště nacházel kalhotky

Příběh Michaela Schumachera stále fascinuje sportovní fanoušky. Důkazem toho je i chystaný dokument Netflixu, který přináší nové velmi emotivní skutečnosti.
105minutový dokument „Schumacher '94 – Zrození legendy“ bude mít celosvětovou premiéru 2. října, ale už nyní německý Bild přinesl fascinující podrobnosti.
Autoři se zaměřili na ročník 1994, kdy populární Schumi získal svůj první titul mistra světa a zároveň musel překonat trauma ze smrti svého největšího rivala.
Tragický závod chtěl Schumacher vetovat
Prvomájová Velká cena San Marina na okruhu v Imole se do historie světového sportu zapsala černým písmem. Během závodu se zabil legendární Ayrton Senna. Brazilec byl milovaný fanoušky a uznávaný všemi svými soupeři na dráze. Včetně Schumachera.
Němce, který tehdy závodil v barvách týmu Benetton, rozhodila už sobotní smrtelná havárie Rakušana Rolanda Ratzenbergera v kvalifikaci na Grand Prix.
„Tehdy jsme poprvé pochopili, že formule 1 začíná být opravdu nebezpečná,“ přiznala v dokumentu manželka Corinna Schumacherová.
Přiznala dokonce, že její choť byl tehdy mezi jezdci, kteří chtěli nedělní podnik na záludném okruhu „odpískat“.
Bohužel se tak nestalo a přišla další tragédie. „Po Sennově smrti Michael brečel v zázemí Benettonu,“ vzpomínala Schumacherová.
Budoucí sedminásobný mistr světa dokonce chtěl předčasně ukončit svou slibně nastartovanou kariéru.
„Plakal a řekl mi, že uvažuje, jestli má vůbec chuť jet další závod,“ prohlásil tehdejší Schumacherův manažer Willi Weber.
Své obavy však jezdec před manželkou tajil, protože ji nechtěl vystavit ještě většímu stresu.
Rodák z Kerpenu se v následujících sezonách stal největší osobností F1 a jeho sedm získaných titulů dorovnal až před šesti lety Lewis Hamilton.
Spodní prádlo od Juty
Corinna Schumacherová se v dokumentu rozpovídala i o velmi intimních věcech. Například když slyší píseň americké zpěvačky Pauly Abdul „Rush Rush“, nedokáže ukočírovat své emoce.
„Byl to náš song. Když ho dnes slyším, tak v autě potichu pláču,“ přiznala.
Jako manželka populárního a sympatického sportovce se musela vyrovnat i se záplavou fanynek, které se kolem Michaela točily. Nebo mu aspoň psaly.
„Chodilo mu hodně pošty. Jedna mladá dívka mu vždycky posílala svoje kalhotky. Jmenovala se Jutta. Michael to bral s humorem. Nakonec se ‚No tak, Jutto‘ stalo jeho standardní hláškou,“ zavzpomínala Schumacherová.
Sezona 1994 nebyla výjimečná jen tím, že ji Michael Schumacher poprvé ukončil jako světový šampion. Prokázal tehdy svůj talent být nenápadnou, ale cílevědomou šedou eminencí týmu.
Benettonu dodal „šťávu“ a všichni členové týmu fungovali jako dokonale sladěný orchestr.
I díky tomu na konci sezony o jediný bod porazil Damona Hilla ve Williamsu, byť on sám měl kvůli různým trestům a vyloučením započítáno jen dvanáct ze šestnácti závodů.
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