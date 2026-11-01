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Sport

Nejmladší šampion historie. Antonelli je novým mistrem F1, pomohlo mu drama v Mexiku

ČTK
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Andrea Kimi Antonelli je ve 20 letech nejmladším mistrem světa v historii formule 1. Italskému jezdci Mercedesu stačilo ve Velké ceně Mexika třetí místo. Závod na okruhu bratrů Rodríguezových ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu před Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari.

Mexico City Grand Prix
Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli on the grid before the race REUTERS/Daniel BecerrilFoto: REUTERS – Daniel Becerril
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Antonelli má čtyři závody před koncem sezony nedostižný náskok v čele šampionátu 119 bodů před Verstappenem. V závěrečných GP v Sao Paulu, Las Vegas, Kataru a Abú Zabí se bude udělovat maximálně 100 bodů. Rodák z Boloni vybojoval titul teprve ve své druhé sezoně v F1.

Antonelli je zároveň prvním italským šampionem F1 po 73 letech, kdy triumfoval Alberto Ascari. V pozici nejmladšího krále překonal Němce Sebastiana Vettela, který ovládl MS v roce 2010 ve 23 letech a 134 dnech.

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