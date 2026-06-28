Náraz do stromu skončil bojem o život. Zraněného pilota rallye odvezl vrtulník

Vážná nehoda poznamenala Radouňskou rallye na Jindřichohradecku. Řidiče po čelním nárazu do stromu transportoval vrtulník v kritickém stavu do nemocnice.
Vážná dopravní nehoda přerušila v noci na sobotu průběh Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Krátce před půl jednou ráno havaroval ve Vlčicích přibližně třicetiletý řidič, který se svým vozem čelně narazil do stromu.
Ve zcela zdemolovaném automobilu zůstal zaklíněný a na místo okamžitě vyrazily pozemní posádky zdravotnické záchranné služby i vrtulník leteckých záchranářů.
Podle informací z on-line výsledkového servisu eWRC došlo k havárii ve čtvrté rychlostní zkoušce. Šlo o vůz s číslem 65 posádky Vojtěcha Trubáka a Jakuba Purmenského. Rychlostní zkouška byla poté zrušena a zbývající posádky dostaly náhradní čas.
Vyprošťování začalo ještě před příjezdem zdravotníků. Záchranáři se mezitím k řidiči dostali, zajistili mu žilní vstup, nasadili krční límec a lékař podal léky proti bolesti. Z havarovaného vozu se podařilo muže vyprostit zhruba 24 minut po vzniku nehody.
Poté následovala další intenzivní péče přímo na místě. Vzhledem k rozsahu havárie zdravotníci přiložili pánevní pás, pacienta uložili do vakuové matrace a pokračovali v podávání potřebných léků. Lékař následně rozhodl o uvedení zraněného do celkové anestezie.
„Pacienta jsme následně pomocí videolaryngoskopu zaintubovali a napojili na umělou plicní ventilaci,“ uvedla podle Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje na sociálních sítích.
Muž byl poté ve velmi vážném stavu s podezřením na závažná poranění hlavy a hrudníku letecky transportován na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice.
Navigátor se z vozu dostal ještě před příjezdem záchranářů. Stěžoval si na bolest krční páteře, byl při vědomí a zdravotníci ho převezli na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci k dalším vyšetřením, která měla vyloučit případná vnitřní poranění.
Příčina nehody zatím není známá. Okolnosti havárie budou zjišťovat policisté společně s pořadateli soutěže.
Radouňská rallye je součástí Českomoravského poháru rallye (ČMPR). Zvítězila posádka David Komárek – Kristýna Fillová s vozem Škoda Fabia Rally2 evo.
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