Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Naprostá fraška.“ Piloti po ostudě v Sepangu cupují hybridní vozy formule 1

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Doslova tristní start nedělního závodu F1 v malajsijském Sepangu vyvolal mezi jezdci nevídanou vlnu kritiky.

Mechanici připravují Red Bull nizozemského pilota před závodem F1 v Sepangu
Mechanici připravují Red Bull nizozemského pilota před závodem F1 v SepanguFoto: REUTERS – Jakub Porzycki
Reklama

Start závodu, který nahradil Grand Prix Bahrajnu a oficiálně nesl i její jméno, nejdřív narušil tropický déšť.

Když už se vozy mohly vydat na trať, nastaly další nečekané komplikace. Velké množství vozů mělo fatální problémy se softwarem.

Nešlo o nic triviálního, na co by stačil pouhý restart systému. Letošní generace vozů se poprvé vydala závodit do deště a hned z toho byl malér.

Programátorská chyba se projevila v režimu pro deštivé počasí v řídicí jednotce pohonné jednotky při jízdě velmi nízkou rychlostí.

Reklama
Reklama

Způsobila, že během dvou naplánovaných zaváděcích kol motory řady monopostů uvízly ve volnoběhu.

Protože šlo o problémy řady týmů, musela Mezinárodní automobilová federace (FIA) nechat rychle přeprogramovat software pro všechny účastníky Grand Prix. Tím se ostrý start opozdil o dlouhých 50 minut.

Taková ostuda pro formuli 1 nezůstala bez odezvy. Reakce pilotů byly tvrdé.

Max Verstappen z Red Bullu slaví triumf ve Velké ceně Bahrajnu F1 v Malajsii 2026.
Piloti Mercedesu George Russell a Andrea Kimi Antonelli ve Velké ceně Bahrajnu F1 v Malajsii 2026
Max Verstappen z Red Bullu slaví triumf ve Velké ceně Bahrajnu F1 v Malajsii 2026.
Lewis Hamilton ve Ferrari projíždí cílem Velké ceny Bahrajnu F1 v Malajsii 2026.
Zobrazit
8 fotografií

„Je to prostě hrozné. Jen to dokazuje, že bychom nic takového neměli mít. Myslím tu elektronickou stránku,“ kritizoval obhájce titulu Lando Norris z McLarenu aktuální hybridní pohonné jednotky.

Reklama
Reklama

Podle něj právě elektronika a přílišná závislost na ní dělají z nových monopostů zbytečně komplikované stroje.

Divil se i jeho týmový kolega Oscar Piastri. Podle Australana byly monoposty po vypadnutí bezmocné asi tak, jako kdyby je někdo tlačil: „Nikdy jsem neviděl závod F1 odložený kvůli chybě v softwaru.“

Jezdec Mercedesu George Russell nekritizoval jen technickou poruchu. Naštval ho celý řetězec událostí, které zdržely start Grand Prix: déšť, přerušení, jízda za safety car a další komplikace.

„Celý den působil jako naprostá fraška. Dnes to nevypadalo jako formule 1,“ zhodnotil Brit nepovedený den.

Reklama
Reklama

S problémy se potýkal i pozdější vítěz Max Verstappen. Právě jeho Red Bull jedoucí na čele závodního pole začal během zaváděcího kola ztrácet výkon a prakticky se zastavil.  

„Doufám, že si z toho všichni vezmou ponaučení,“ věří Nizozemec.

Zmatený pilot Ferrari Lewis Hamilton celou frašku okomentoval lapidárně: „Ještě nikdy předtím jsem nemusel zastavit a znovu nastartovat vůz formule 1. Bylo to jako závodit v autíčku z lega.“

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Reklama
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.

„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie

Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.

Reklama
Reklama
Reklama