„Naprostá fraška.“ Piloti po ostudě v Sepangu cupují hybridní vozy formule 1

Doslova tristní start nedělního závodu F1 v malajsijském Sepangu vyvolal mezi jezdci nevídanou vlnu kritiky.
Start závodu, který nahradil Grand Prix Bahrajnu a oficiálně nesl i její jméno, nejdřív narušil tropický déšť.
Když už se vozy mohly vydat na trať, nastaly další nečekané komplikace. Velké množství vozů mělo fatální problémy se softwarem.
Nešlo o nic triviálního, na co by stačil pouhý restart systému. Letošní generace vozů se poprvé vydala závodit do deště a hned z toho byl malér.
Programátorská chyba se projevila v režimu pro deštivé počasí v řídicí jednotce pohonné jednotky při jízdě velmi nízkou rychlostí.
Způsobila, že během dvou naplánovaných zaváděcích kol motory řady monopostů uvízly ve volnoběhu.
Protože šlo o problémy řady týmů, musela Mezinárodní automobilová federace (FIA) nechat rychle přeprogramovat software pro všechny účastníky Grand Prix. Tím se ostrý start opozdil o dlouhých 50 minut.
Taková ostuda pro formuli 1 nezůstala bez odezvy. Reakce pilotů byly tvrdé.
„Je to prostě hrozné. Jen to dokazuje, že bychom nic takového neměli mít. Myslím tu elektronickou stránku,“ kritizoval obhájce titulu Lando Norris z McLarenu aktuální hybridní pohonné jednotky.
Podle něj právě elektronika a přílišná závislost na ní dělají z nových monopostů zbytečně komplikované stroje.
Divil se i jeho týmový kolega Oscar Piastri. Podle Australana byly monoposty po vypadnutí bezmocné asi tak, jako kdyby je někdo tlačil: „Nikdy jsem neviděl závod F1 odložený kvůli chybě v softwaru.“
Jezdec Mercedesu George Russell nekritizoval jen technickou poruchu. Naštval ho celý řetězec událostí, které zdržely start Grand Prix: déšť, přerušení, jízda za safety car a další komplikace.
„Celý den působil jako naprostá fraška. Dnes to nevypadalo jako formule 1,“ zhodnotil Brit nepovedený den.
S problémy se potýkal i pozdější vítěz Max Verstappen. Právě jeho Red Bull jedoucí na čele závodního pole začal během zaváděcího kola ztrácet výkon a prakticky se zastavil.
„Doufám, že si z toho všichni vezmou ponaučení,“ věří Nizozemec.
Zmatený pilot Ferrari Lewis Hamilton celou frašku okomentoval lapidárně: „Ještě nikdy předtím jsem nemusel zastavit a znovu nastartovat vůz formule 1. Bylo to jako závodit v autíčku z lega.“
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