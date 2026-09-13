To je noční můra, hlesl Salač. Čechovi v Misanu divně škytala motorka

Motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil ani druhý závod mistrovství světa Moto2 po životním srpnovém triumfu v Británii. V Misanu čtyřiadvacetiletý Čech odstoupil z Velké ceny San Marina v devátém kole z pátého místa kvůli technickým problémům.
Závod MotoGP vyhrál Španěl Marc Márquez a vystřídal v čele šampionátu krajana Jorgeho Martína.
Salač po desátém času v kvalifikaci nakonec startoval do závodu z osmého místa, protože někteří jeho soupeři dostali tresty. Hned v první zatáčce měli hromadnou nehodu nejrychlejší jezdci na prvních třech místech a český závodník se posunul dopředu.
Rychlými časy naznačoval člen OnlyFans American Racing Teamu dobré tempo a začal pomýšlet na stupně vítězů, ale krátce před polovinou závodu v pravotočivé zatáčce pokračoval se špatně ovladatelným strojem rovně a skončil v kačírku.
"Co se týče mé rychlosti a nastavení motorky, bylo dneska top 3 úplně stoprocentní. Bohužel už na výjezdu z levé zatáčky jsem cítil, že motorka tak divně škytá a přestalo to jet. Zadřel se jeden píst, šlo to jen na dva písty, a když jsem podřadil, tak mě to tam málem kvůli kompresi zahodilo. Je to škoda, bohužel tuhle technickou věc neovlivním," řekl televizi Nova Sport Salač, jenž před výpadkem zajel nejrychlejší kolo závodu.
Po triumfu v Silverstonu na začátku srpna tak český závodník podruhé nedojel do cíle, před dvěma týdny v Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy.
"Nejhorší, co se mohlo stát, je mít po vítězství dvě nuly (bodů). To je prostě noční můra. Bohužel, rozbitý motor neovlivním. To, že jsem v Aragonu nemohl podřazovat, je věc druhá, byla to trošičku moje chyba, že jsem si s tím nikam nedošel. Stalo se...," dodal Salač, jenž věří tomu, že menší krizi ukončí za týden ve Velké ceně Rakouska.
Vyhrál Španěl Manuel González a pojistil si vedení v mistrovství světa. Salač navzdory druhému výpadku za sebou udržel osmou pozici, na kterou se dostal v Británii.
V MotoGP navázal na vítězství ze sobotního sprintu mistr světa Márquez a v Misanu oslavil v hlavním závodě sedmý triumf. V průběžném pořadí se člen továrního týmu Ducati bodově dotáhl na dosavadního lídra Martína, jenž po nadějném úvodu dojel pátý, a díky většímu počtu výher se poprvé v sezoně dostal do čela.
Prvně v ročníku také oslavili bratři Márquezové double, mladší Álex dojel druhý s odstupem 657 tisícin sekundy. Třetí byl Pedro Acosta. Španělé obsadili na italském okruhu prvních šest míst, nejlepším z domácích jezdců byl na sedmé pozici Fabio Di Giannantonio. Italský spolufavorit Marco Bezzecchi spadl po startu z pole position hned v prvním kole.
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