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Sport

Skandál v Brně. Rozčilený Ital napadl jednoho z traťových komisařů

ČTK,Sport

Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí Velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto2 a v neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonsa z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy.

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Marco Bezzecchi, Velká cena České republikyFoto: CTK – Šálek Václav
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Salač zajel druhý čas v kvalifikaci potřetí za sebou. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia. Závod po pádu nedokončil lídr šampionátu Ital Marco Bezzecchi, navíc udeřil traťového maršála a byl z nedělního závodu vyloučen.

Čtyřiadvacetiletý Salač skončil druhý v pátečních trénincích, dnes ráno už byl v dalším tréninku nejrychlejší a vytvořil i traťový rekord, poté co se na Masarykově okruhu dostal jako první jezdec v Moto2 pod hranici 1:58 minuty. V kvalifikaci jej ale o rekord připravil Alonso, jenž hned na začátku zajel čas 1:57,718. Ve druhém kole pak upadl, vedoucí pozici ale již neopustil. I Salač, hájící barvy týmu OnlyFans American Racing, zajel své maximum hned v úvodu.

"Včera jsem byl dvakrát druhý, dnes první a druhý, takže jsem to trošku vylepšil. A už se těším na zítra," uvedl Salač pro Novu s tím, že největší stres měl z kvalifikace. "A ta se povedla. Ne tedy na jedničku, ale na dvojku. Myslím si ale, že to je ještě lepší, protože kdybych startoval z pole position, tak budu ještě víc ve stresu. Dvojku mám osahanou a je to super výchozí pozice. Důležitý bude dobrý start a pak už si to jenom užiju a doufám, že to dovezu do cíle," řekl Salač.

V královské MotoGP se už dnes jelo o body ve sprintu, který poprvé v sezoně vyhrál bývalý dvojnásobný mistr světa Bagnaia. Jezdec továrního týmu Ducati uhájil v závodě na deset kol těsné vedení před překvapivým vítězem kvalifikace Aiem Ogurou z Japonska, jenž se k němu dokázal přiblížit na dvě desetiny sekundy, ale k pokusu o předjetí se nedostal.

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Třetí skončil úřadující mistr světa a Bagnaiův týmový kolega Marc Márquez ze Španělska, který loni na Masarykově okruhu vyhrál v sobotu i v neděli. Medaile nejlepším jezdcům předával český prezident Petr Pavel.

Bezzecchi podle televizních záběrů strčil a udeřil jednoho z traťových maršálů, který se po nehodě snažil zvednout Italovu motorku. Podle webu MotoGP se stáj Aprilia může proti trestu do hodiny od vynesení verdiktu odvolat.

Bezzecchi nedokončil čtvrtý sprint v probíhající sezoně a Španěl Jorge Martín na druhé příčce průběžného pořadí se mu přiblížil na rozdíl 15 bodů a v neděli by ho mohl dokonce z prvního místa sesadit.

Ogura si dopoledne připsal premiérový kvalifikační triumf a poprvé odstartuje do hlavního závodu z první řady. Vedle toho japonský pilot na aprilii časem 1:51,139 vylepšil rekord Masarykova okruhu.

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Ogurovi se v Brně dařilo již v pátek, v tréninku byl nejrychlejší a postoupil tak přímo do druhé části kvalifikace. V té svou formu potvrdil. Druhého Fabia Di Giannantonia porazil o 211 tisícin, třetí byl Bagnaia a čtvrtý Bezzecchi. Za Ogurou tak skončila hned trojice Italů.

"Podařilo se mi zajet fakt pěkné kolo. Upřímně řečeno jsem ale nečekal, že pojedu tak rychle. Je fajn, že se mi to povedlo, ale uvidíme zítra. Čeká nás dlouhý závod," řekl Ogura.

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