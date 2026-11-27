Desetinásobný mistr světa v závodech silničních motocyklů Marc Márquez ohlásil nečekaně konec kariéry.
Třiatřicetiletý španělský jezdec se rozloučí ve víkendové Velké ceně Valencie, závěrečném závodu letošního šampionátu.
Márquez oznámil konec v MotoGP necelý týden poté, co se v neděli v Portugalsku stal poosmé v kariéře mistrem světa v nejsilnější třídě. Vedle toho má dva tituly ze slabších kategorií.
O Márquezově odchodu informoval v prohlášení na sociálních sítích jeho tým Ducati. Sám jezdec následně do televizních kamer před volným tréninkem ve vzkazu na několika listech papíru uvedl: „Děkuju všem, kteří byli součástí této cesty. Doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Tohle bude můj poslední závod v MotoGP. Zapsali jsme se do historie.“
Na jeho nečekané oznámení reagovali mnozí fanoušci na tribunách okruhu Ricarda Torma nevěřícnými výrazy a šokem. Slzy tekly také v depu týmu Ducati.
Na následné tiskové konferenci Márquez uvedl, že rozhodnutí udělal po Velké ceně Japonska začátkem října. Svěřil se pouze mladšímu bratrovi Álexovi, jenž je také jezdcem MotoGP.
„Můj otec to ví od středy, máma ode dneška,“ uvedl jeden z nejlepších jezdců historie, jenž informoval tým Ducati teprve ve čtvrtek.
Přiznal, že při závodech začal cítit strach. „Ne z motorek nebo z rychlosti. Ale ze zranění, která hrozí,“ řekl Márquez, jehož kariéra je protkaná častými pády a zraněními.
Navíc ho letos po závodech v Le Mans a Indonésii trápilo dvojité vidění, což je problém, který se mu vrací. „Proto je ten správný čas,“ řekl k odchodu.
Márquez nedělním ziskem osmého titulu v nejsilnější kubatuře vyrovnal rekord Giacoma Agostiniho a odpoutal se od jiné italské legendy Valentina Rossiho. Stal se teprve třetím desetinásobným mistrem světa v historii - víckrát šampionát v různých třídách ovládli jen Agostini (15) a Španěl Ángel Nieto (13).
První titul získal Márquez v roce 2010, kdy ovládl tehdejší třídu do 125 ccm, o dva roky později zvítězil v Moto2 a v letech 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 a letos triumfoval v královské kategorii.
Ve světovém šampionátu Márquez od roku 2008 absolvoval 303 závodů, v nichž dosáhl na 106 vítězství, 173 umístění na stupních vítězů a 106 kvalifikačních výher.
Marc Márquez oznamuje ukončení kariéry:
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