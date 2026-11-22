Filip Salač po těžkém pádu nedokončil motocyklovou Velkou cenu Portugalska.
Český pilot v osmém kole závodu Moto2 položil v pravotočivé zatáčce stroj na bok a těsně za ním jedoucí tři soupeři se nestačili vyhnout.
Salač se bezprostředně po karambolu těžce zvedal, později ale v boxech ukázal do kamer vztyčený palec na důkaz, že by měl být v pořádku. Stěžoval si ale na bolavá záda a kyčel. Komisaři závod Moto2 zastavili a pokračovalo se po restartu.
Nehoda se stala nedlouho poté, co se Salač po pomalejším úvodu a propadu z osmého místa na 14. vrátil do první desítky pořadí.
"Zavřel se mi tam předek a já jsem to chtěl nějak ustát. Bohužel jezdci za mnou byli tak blízko, že mě hnedka trefili zezadu, dostal jsem (ránu) od dvou motorek," popsal Salač pro televizi Nova Sport.
"Jsem víceméně celý, byl to hodně hnusný pád. Hodně mě bolí záda a kyčel, dojdu si na vyšetření. Je to škoda, protože jsem zezačátku šetřil pneumatiky, možná až moc, ale viděl jsem pak, že jsem měl navrch. Ostatní už měli problémy a já se začal dostávat dopředu," litoval Salač.
Do karambolu, který se přihodil v nepřehledném místě bezprostředně za velkým zlomem trati, se zapletl i lídr mistrovství světa Manuel González ze Španělska.
Rovněž pak nemohl k restartu nastoupit a jeho rival Izan Guevara dostal šanci zdramatizovat šampionát. Před závodem na vedoucího krajana ztrácel 13,5 bodu, po sedmém místě v Portimau snížil manko na 4,5 bodu.
Závod vyhrál poprvé v kariéře jiný Španěl Daniel Muňoz před krajanem Alonsem Lópezem a Australanem Sennou Agiusem, který se tím dostal ze Salačova dosahu v souboji o šesté místo v konečném hodnocení MS.
Salač jich před posledním závodem ztrácí 29 a bude muset ještě hájit sedmou pozici před Lópezem, který se k němu přiblížil na 7,5 bodu.
Marc Márquez se stal poosmé mistrem světa v královské motocyklové třídě MotoGP. V Portugalsku stačilo třiatřicetiletému španělskému jezdci továrního týmu Ducati k zisku celkově desátého titulu i osmé místo. Velkou cenu v Portimau vyhrál Marco Bezzecchi, který navázal na sobotní triumf ve sprintu, ale s Márquezovým umístěním na bodované pozici se mu rozplynuly i teoretické šance na titul.
Největší Márquezův rival Jorge Martín obsadil druhé místo a před posledním závodem sezony za týden ve Valencii má na obhájce titulu rovněž nedostižnou ztrátu.
V nejslabší Moto3 si dvanáctý triumf v sezoně zajistil Španěl Máximo Quiles. Dávno jistý mistr světa na osychající trati zvítězil před Ricem Salmelou, který naopak vybojoval první medailový výsledek v kariéře a na pódium se v motocyklovém MS prosadil jako první Fin po dvaceti letech. Naposledy to dokázal ve Valencii Mika Kallio v tehdejší třídě do 125 ccm. Třetí skončil další Španěl Adrián Fernández.
Seriál vyvrcholí příští týden ve Valencii.
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