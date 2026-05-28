Přeskočit na obsah
Benative
28. 5. Vilém
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Motocyklové peklo na ostrově Man znovu zabíjelo. Zahynul britský závodník

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík,ČTK

Nejtěžší motocyklový závod světa si po dvou letech vybral další oběť na lidském životě. Při tréninku se ve středu na ostrově Man zabil Brit Daniel Ingham.

Tourist Trophy na ostrově Man - ilustrační foto
Tourist Trophy na ostrově Man - ilustrační fotoFoto: Profimedia
Reklama

Třiatřicetiletý Ingham havaroval ve třetí části kvalifikace v části trati Doran's Bend. Pořadatelé jen krátce předtím kvůli několika nebezpečným nehodám zrušili kompletní závod sajdkár.

Po jedné z nehod už dříve skončila v nemocnici populární domácí závodnice Maria Costellová i její spolujezdec Shaun Parker.

Závody na ostrově Man se jezdí od roku 1907 a patří k nejnebezpečnějším akcím v motocyklovém sportu. Jezdí se totiž na běžných silnicích, často rychlostí přes 300 km/h mezi domy.

Při loňském ročníku nikdo nezahynul, celkem si však Tourist Trophy vyžádala 271 obětí.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Lviv, Ukraine 17 may 2026. Nazar Domchak of FC Karpaty Lviv during the Ukrainian Premier League match between FC Karpaty Lviv and NK Veres Rivne
Lviv, Ukraine 17 may 2026. Nazar Domchak of FC Karpaty Lviv during the Ukrainian Premier League match between FC Karpaty Lviv and NK Veres Rivne
Lviv, Ukraine 17 may 2026. Nazar Domchak of FC Karpaty Lviv during the Ukrainian Premier League match between FC Karpaty Lviv and NK Veres Rivne

Vyspělý a výborný nohama. Slavia si pořídila do brány ukrajinský zázrak

Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Devatenáctiletý gólman podepsal v Edenu pětiletou smlouvu, úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Podle médií se přestupové částka může vyšplhat až na pět milionů eur (121 milionů korun).

Lebanon Israel Iran War
Lebanon Israel Iran War
Lebanon Israel Iran War

ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu

Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.

Congo Ebola outbreak cases are 'top of the iceberg', coalition says
Congo Ebola outbreak cases are 'top of the iceberg', coalition says
Congo Ebola outbreak cases are 'top of the iceberg', coalition says

Smrtící virus: v centru nákazy hoří nemocnice, pacienti utíkají z karantény

Epidemie eboly v Kongu přerůstá možnosti místních zdravotníků. Nemocnice v epicentru nákazy čelí útokům povstalců, pacienti mizí z karantény a WHO varuje před rychlým šířením viru. Přestože odborníci neočekávají pandemii podobnou covidu, pacienti s podezřením na nákazu už se objevili v několika evropských zemích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama