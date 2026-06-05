Motocyklová legenda po hororové havárii ochrnula. Čeká ji nejtěžší boj života

Britská závodnice Maria Costellová utrpěla při kvalifikaci závodu sajdkár v rámci legendární Tourist Trophy devastující zranění. Po havárii je částečně ochrnutá a čeká ji dlouhá léčba.
Když letos přijížděla na ostrov Man, měla důvod k oslavě. Maria Costellová patří k nejznámějším ženám v historii silničních motocyklových závodů a rok 2026 měl být symbolický. Na slavné trati Mountain Course startovala už třicet let.
Místo výročí ale přišel okamžik, který jí obrátil život vzhůru nohama.
Při kvalifikaci sajdkár se spolujezdcem Shaunem Parkerem minulý týden havarovala v zatáčce Brandish. Záchranáři ji po nehodě letecky transportovali do nemocnice.
První zprávy hovořily o vážném, ale stabilizovaném stavu. Skutečný rozsah zranění se veřejnost dozvěděla až nyní.
Podle informací zveřejněných v rámci dobročinné sbírky utrpěla zlomeniny obratlů T5 a T6, zlomeninu ruky, několik zlomených žeber, těžké poranění jater, zlomeninu nosu i očnice.
Nejhorší následky však zasáhly páteř. Costellová je momentálně ochrnutá od oblasti hrudní páteře směrem dolů.
Rodina a přátelé nyní shromažďují finanční prostředky na specializovanou rehabilitaci a případné další operace. Lékaři nevylučují zlepšení, cesta zpět však bude dlouhá a nejistá.
Podle organizátorů sbírky bude potřebovat rozsáhlou fyzioterapii i další odbornou péči, aby měla šanci znovu používat nohy.
Osud 52leté Britky otřásl celou komunitou silničních závodů. Costellová patří mezi průkopnice ženského motocyklového sportu. V minulosti držela Guinnessův rekord za nejrychlejší kolo ženy na trati Tourist Trophy a stala se první ženou, která vystoupila na stupně vítězů při Manx Grand Prix.
Za přínos motorsportu obdržela i vyznamenání MBE, stala se tedy členkou Řádu britského impéria.
Její nehoda navíc přišla v mimořádně tragickém ročníku Tourist Trophy. Kvalifikační týden poznamenala smrt britského závodníka Daniela Inghama a několik dalších vážných nehod.
Po sérii incidentů organizátoři dokonce zrušili všechny sajdkárové závody, což je v moderní historii podniku mimořádně neobvyklý krok.
Tourist Trophy je považována za nejnebezpečnější motocyklový závod světa. Na více než šedesátikilometrovém okruhu vedeném po běžných silnicích zahynuly od roku 1907 stovky lidí.
Přesto každoročně přitahuje jezdce, kteří jsou ochotni riskovat vše pro možnost postavit se na start.
Costellová mezi ně patřila tři desetiletí. Tentokrát ale nepůjde o boj s časem ani soupeři. Čeká ji mnohem náročnější závod - návrat do běžného života.
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