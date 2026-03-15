15. 3. Ida
Mladý Ital oslavil první triumf ve formuli 1, McLaren zažil debakl

ČTK

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu ovládl Velkou cenu Číny a vybojoval první triumf ve formuli 1. Druhý byl George Russell, třetí Lewis Hamilton. Do závodu neodstartoval ani jeden z monopostů McLaren

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)Foto: REUTERS
V Šanghaji dnes porazil o více než pět sekund týmového kolegu Brita George Russella a snížil jeho náskok v čele šampionátu na čtyři body.

Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari, který vybojoval v italském týmu poprvé stupně vítězů.

Rodák z Boloni Antonelli se stal v 19 letech a 202 dnech druhým nejmladším vítězem závodu F1.

Mladší byl jen Max Verstappen, kterému při vítězství ve Velké ceně Španělska 2016 bylo 18 let a 228 dní. Antonelli navázal na sobotní triumf z kvalifikace, kterou ovládl jako nejmladší jezdec v historii.

Do závodu neodstartovali jezdci mistrovského McLarenu, kteří měli technické potíže. Obhájce titulu Lando Norris nedostal šanci vylepšit páté místo z úvodní Velké ceny Austrálie.

Jeho týmový kolega Oscar Piastri vynechal i druhý závod v sezoně - před týdnem v Melbourne při cestě na start havaroval.

Aktualizujeme…

