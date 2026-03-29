Mladík Antonelli vyhrál podruhé v řadě. V Japonsku překonal rekord formule 1

Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Japonska formule 1 a stal se v devatenácti letech nejmladším lídrem průběžného pořadí mistrovství světa.
Rodák z Boloni dnes triumfoval na trati v Suzuce o více než 13 sekund před Australanem Oscarem Piastrim z McLarenu. Třetí dojel Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Antonelli zaznamenal druhé vítězství v F1 a navázal na dva týdny starý triumf z Číny. Přestože se po startu z pole position propadl na šestou příčku, pomohla mu později ideálně načasovaná výměna pneumatik po vyjetí safety caru.
V čele šampionátu vystřídal týmového kolegu George Russella, který dnes skončil čtvrtý. Vede před ním o devět bodů.
Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28:03,403, 2. Piastri (Austr./McLaren) -13,722, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,270, 4. Russell (Brit./Mercedes) -15,754, 5. Norris (Brit./McLaren) -23,479, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,037.
Průběžné pořadí MS (po 3 z 24 závodů): 1. Antonelli 72, 2. Russell 63, 3. Leclerc 49, 4. Hamilton 41, 5. Norris 25, 6. Piastri 21.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 135, 2. Ferrari 90, 3. McLaren 46, 4. Haas 18, 5. Alpine 16, 6. Red Bull 16.
Žraloci na kokainu? Co vědci opravdu našli v karibských vodách
Zní to jako titul z béčkového filmu: žraloci „na kokainu“ křižují karibské vody. Jenže tentokrát nejde o fikci. Vědci totiž poprvé zaznamenali stopy kokainu v krvi žraloků u Baham - a spolu s nimi i kofein a běžné léky proti bolesti.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem
Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.
ŽIVĚ Bruce Springsteen zpívá proti „královi“. Trump čelí masovým protestům, zapojily se miliony lidí
Ve Spojených se koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. Miliony lidí vyšly do ulic během akce s názvem No Kings, neboli Žádní králové. Protesty propukly v 50 amerických státech i v několika městech mimo USA. Ohlášeno je více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters.
Nový seznam planet, kde by mohl existovat život. Mimozemšťané jsou možná blíž, než bychom čekali
Představte si večer pod hvězdami. Díváte se na oblohu a hlavou vám běží snad ta nejstarší otázka lidstva: „Jsme tu sami?“ Právě teď mají vědci o něco konkrétnější vodítko – a možná i směr, kam se dívat. Astronomové nedávno zúžili obrovský seznam více než šesti tisíc známých exoplanet na pouhých 45 světů, které patří mezi největší kandidáty na mimozemský život.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.