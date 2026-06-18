Mistr světa, který jezdil bos. Přežil smrtící éru, přesto zemřel za volantem

Vyhrál titul mistra světa, přesto nikdy nezískal slávu svých rivalů. Denny Hulme zůstává jednou z nejpozoruhodnějších postav historie formule 1.
Když se řekne mistr světa formule 1 šedesátých let, většině fanoušků naskočí jména Jim Clark, Jackie Stewart nebo Jack Brabham. Denny Hulme bývá často opomíjen.
Přitom právě on se v roce 1967 stal králem formule 1 a dodnes zůstává jediným Novozélanďanem, který získal titul mistra světa. 18. června by oslavil devadesátiny.
Jeho cesta mezi elitu byla všechno možné, jen ne tradiční. Narodil se na farmě a už jako malý kluk řídil nákladní auta svého otce Clivea Hulmea, válečného hrdiny a držitele Viktoriina kříže.
Ve škole dlouho nevydržel. V sedmnácti letech začal pracovat jako mechanik a řidič kamionu. O formuli tehdy jen snil.
Když začínal závodit, často jezdil bos. Věřil totiž, že tak lépe cítí plyn a práci pedálů. Tento zvyk si přivezl i do Evropy, kam se dostal díky programu Driver to Europe. Právě tehdy mu pomohl jiný slavný Novozélanďan Bruce McLaren.
Hulmeho kariéru ale provázely i tragédie. Jeho kamarád George Lawton zahynul při závodě v Dánsku a mladý Denny ho držel v náručí. Místo návratu domů však pokračoval dál.
Pracoval jako mechanik u Jacka Brabhama, který rychle poznal jeho talent a dal mu šanci ve svém týmu.
V sezoně 1967 pak přišel životní úspěch. Hulme porazil nejen svého šéfa Brabhama, ale i favority Jima Clarka a Jackieho Stewarta. Získal titul díky mimořádné pravidelnosti.
Dodnes je jedním z nejméně okázalých mistrů světa. Za celou kariéru vyhrál jedinou kvalifikaci, přesto získal světový titul a osm vítězství ve Velkých cenách.
Přezdívku „Medvěd“ nedostal náhodou. Mohutná postava a drsný výraz budily respekt. Ve skutečnosti ale šlo o člověka, který se slávě spíše vyhýbal. Podle dobových vzpomínek slávu ani pozornost médií příliš nevyhledával.
Po zisku titulu odešel k McLarenu, kde vytvořil slavnou novozélandskou dvojici s Brucem McLarenem.
Vedle formule 1 zářil také v zámořské sérii Can-Am, kterou dvakrát vyhrál. Po smrti svého přítele McLarena v roce 1970 však začal na nebezpečí motorsportu pohlížet jinak.
Ironií osudu je, že muž, který přežil jednu z nejsmrtelnějších ér formule 1, zemřel až v roce 1992 při závodě cestovních vozů Bathurst 1000. Za volantem BMW M3 dostal infarkt. Ještě dokázal vůz bezpečně zpomalit a odstavit, ale pomoci už nebylo. Bylo mu 56 let.
Hulme po sobě nezanechal jen titul mistra světa. Zanechal příběh farmářského syna, mechanika, kamioňáka a závodníka, který se bez velkých gest vypracoval až na vrchol motorsportu.
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