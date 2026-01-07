Macík útočí na třetí triumf na Dakaru za sebou. Čeští motocyklisté měli černý den

Martin Macík ovládl 4. etapu Rallye Dakar a dostal se do čela soutěže kamionů, ve které útočí na třetí celkový triumf za sebou. Mezi automobily dnes Martin Prokop ztratil přes 40 minut a klesl z druhého na 15. místo průběžného pořadí.
Černý den zažili čeští motocykloví jezdci. Technická závada vyřadila z rallye Martina Michka, po pádu skončil Martin Prokeš. Technické problémy měl i Milan Engel a Dušan Drdaj si po pádu zřejmě zlomil prsty na pravé noze.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali 452 km dlouhou rychlostní zkoušku v náročném terénu. Prokop vyrážel na trať maratonské etapy, po které nemají posádky k dispozici pomoc mechaniků, jako druhý a doplatil na nevýhodnou startovní pozici. Za nejrychlejším Jihoafričanem Henkem Lateganem, jenž se dostal do čela, zaostal o téměř 45 minut. Ze hry je již obhájce prvenství Jazíd Rádží, domácí hvězdu zradila technika.
V kategorii kamionů si první letošní dílčí vítězství připsal Macík a hned se dostal do čela. Druhého Nizozemce Mitchela van den Brinka porazil o téměř 13 minut a celkově jej předstihl o 4:28 minuty. Čtvrtý čas v etapě dnes zajel Martin Šoltys, Aleš Loprais byl pátý. V průběžném pořadí je Loprais třetí, na Macíka ztrácí téměř půl hodiny.
Mezi motocyklisty byl nejrychlejší i zásluhou bonusů za startovní pozici Španěl Tosha Schareina, který má celkově shodný čas jako Ricky Brabec z USA. Dosavadní lídr a obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie je s odstupem 84 sekund třetí.
Českým jezdcům se nedařilo. Michek stejně jako loni ve 4. etapě odstoupil. Tovární jezdec čínské značky Hoto byl po 3. etapě dvanáctý, dnes měl ale technické problémy.
"Nevím, co přesně se stalo. Ale motorka zastavila, já spadl a nejde nastartovat. Asi se uvnitř něco porouchalo," uvedl Michek na sociálních sítích. Podle neoficiálních informací jej zradil motor. Pomohl alespoň týmovému kolegovi Chao-Jü Š', jehož motocykl se také zřejmě po pádu porouchal. Podle videa dal čínskému jezdci své navigační přístroje.
Sedmatřicetiletý Michek startoval na Dakaru posedmé. V letech 2021 a 2024 obsadil celkově 10. místo a vyrovnal historické maximum Stanislava Zlocha z roku 1998.
Po pádu skončil i Prokeš, jenž byl po úterku na průběžné 44. pozici. "Měl jsem pád na 180. kilometru, mám ohnutá řídítka, asi je proražená levá nádrž. Přiletěl vrtulník, jsem trochu otřesený a nechtějí mě nechat pokračovat. Musím na kontrolu," řekl Prokeš.
Krátce po startu upadl i Drdaj a zřejmě si zlomil prsty na noze. "Myslím si, že tím, že jsem tady upadl, jsem zachránil hodně motorkářů. Když mě tady viděli...," uvedl Drdaj, jemuž soupeři na místo nehody zavolali vrtulník. "Vzal jsem si prášky na bolest a pokusím se etapu dokončit," dodal. Nakonec na Schareinu ztratil přes dvě hodiny. Nejúspěšnějším Čechem byl dnes David Pabiška.
Rallye Dakar - 4. etapa: Úla - Úla (530 km celkově/452 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 4:47:08, 2. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -7:03, 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Toyota) -14:15, ...24. Prokop, Chytka -44:45, 49. Trněný, Pritzl (všichni ČR/Ford) -1:44:31.
Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings 16:29:15, 2. Attíja, Lurquin -3:55, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -13:00, ...15. Prokop, Chytka -30:24, 38. Trněný, Pritzl -3:43:21.
Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 4:31:56, 2. Brabec -6, 3. Howes (oba USA/Honda) -10, ...36. Pabiška (ČR/KTM) -1:24:38, 45. Engel (ČR/Kove) -1:34:46, 62. Drdaj (ČR/KTM) -2:05:50.
Průběžné pořadí: 1. Schareina a Brabec 16:45:40, 3. Sanders (Austr./KTM) -1:24, ...24. Engel -3:13:16, 32. Drdaj -4:07:11, 40. Pabiška -5:12:13.
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 5:40:19, 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -12:49, 3. Žala (Lit./Iveco) -18:09, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -22:00, 5. Loprais (ČR/Iveco) -28:29, ...9. Poslední (ČR/Tatra) -49:41, 10. Valtr (ČR/Iveco) -50:39.
Průběžné pořadí: 1. Macík 19:11:37, 2. Mitchel van den Brink -4:28, 3. Loprais -29:02, ...8. Valtr -2:08:35, 11. Šoltys -3:50:17, 13. Poslední -7:57:02.
Klasik (průběžné pořadí): 1. Gublin, Sousa (Fr./Land Rover) 279 trest. bodů, ...5. Klymčiw, Josef Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 384.
Američané se zmocnili tankeru pod ruskou vlajkou. Moskva se zlobí
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Rusko předtím podle amerických médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.
Nejslabší v tahanici o Turka není prezident. Dalších scénářů je víc
Středeční schůzka prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše na Hradě přinesla v anabázi týkající se vládního angažmá Filipa Turka jen nepatrný posun. Ale i tak se ukázalo, kdo se postupně dostává do kouta a defenzivního postavení. Jsou to Motoristé. Prezident potvrdil, že Turka nehodlá jmenovat ministrem životního prostředí.
ŽIVĚPrezident odmítá jmenovat Turka do vlády. "Hodinu jsem ho přesvědčoval," řekl Babiš
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy přesto prezidentovi předal. Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje.
ŽIVĚ"Mír musí být důstojný." Zelenskyj bude s Američany jednat o Záporožské jaderné elektrárně
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
115 milionů za Vojtu? Nechci to komentovat, řekl Rosický. Přijít má i mladý Peruánec
Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický je spokojený s konkurencí mezi útočníky, která vznikla pondělním angažováním Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi.