Macík si upevnil vedení mezi kamiony na Dakaru, Prokop byl v etapě třetí

Martin Macík ovládl 5. etapu Rallye Dakar a po druhém dílčím vítězství v letošním ročníku si upevnil vedení v kategorii kamionů, v níž útočí na třetí triumf za sebou.
Automobilový závodník Martin Prokop zajel třetí čas a posunul se na 10. místo průběžného pořadí. Nejlepším českým motorkářem je celkově jednadvacátý Milan Engel.
Prokop se po nevydařené středeční etapě, v níž doplatil i na nevýhodnou startovní pozici, letos potřetí prosadil na pomyslné stupně vítězů a vrátil se do hry o přední umístění. V čele je i nadále Jihoafričan Henk Lategan, na kterého Prokop ztrácí necelých dvacet minut. Dnes byl nejrychlejší Mitch Guthrie z USA.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali druhou část maratonské etapy, před níž neměli k dispozici pomoc mechaniků a spali v poušti. Prokop zaostal po 371 km rychlostní zkoušky za Guthriem o 2:14 minuty. Američanovi k dílčímu triumfu pomohla i penalizace 70 sekund nakonec druhého Španěla Naniho Romy. Až za Prokopem skončili pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru, legendární Španěl Carlos Sainz nebo Francouz Sébastien Loeb.
"Byl to mazec, obě části maratonské etapy. Prvních sto kilometrů bylo utrpení, pak to chytlo trošku lepší tempo a bylo to občas hezké svezení, občas rozbíječka. Snažili jsme se jet normálně a vůbec nevím, jestli tempo bylo dost, nebo málo," řekl Prokop na sociálních sítích. Ocenil práci navigátora Viktora Chytky. "Byl perfektní. Ve velkých rychlostech se měnila údolí, moc změn směru a jen jednou jsme se vraceli pro kontrolní bod," dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.
Macík navázal na vítězství ve středeční etapě, druhého Nizozemce Kaye Huzinka porazil o 3:18 minuty. Aleš Loprais byl o minutu pomalejší a zajel čtvrtý čas. V průběžném pořadí je třetí, na Macíka už ale ztrácí téměř hodinu. Lopraisův výsledek zhoršila penalizace 20 minut, kterou dostal po předchozí etapě zřejmě za opožděný start.
"Tomu se říká maraton za všechny prachy, byly to dvě opravdu náročné etapy. Dneska to byla vypalovačka. Je to hezky rozjeté, ale nejsme ještě ani v půlce," řekl Macík a ocenil výkony navigátora Františka Tomáška a mechanika Davida Švandy. Zároveň naznačil, že může dostat dodatečnou penalizaci za překročení rychlostních limitů, což se nakonec stalo. K jeho času přibylo 60 sekund.
Loprais poslední dva dny řešil několik technických problémů. Ve středu zejména s převodovkou, kterou musela posádka opravovat a na trať vyrazila později. "Je zázrak, že jsme tady a jsme pořád ve hře. Převodovka nás na začátku stála spoustu času a super startovní pozici. Pak přišla další chyba, kdy nám přestalo fungovat 4×4, což byla výzva. Auto nemělo takovou trakci, já jsem to hlídal, aby neodešla další hřídel a nemohl jsem tlačit," řekl Loprais. Doufá, že v pátek už se mu problémy s technikou vyhnou. "A věřím, že se dostaneme tam, kam patříme," uvedl.
Ještě větší problémy než Loprais měl Martin Šoltys, který zajel ve středu čtvrtý čas, dnes ale opravoval turbo u motoru a nakonec kvůli poruše motoru do cíle nedojel.
Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Argentinec Luciano Benavides, do čela celkového hodnocení se vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Milan Engel zajel 17. čas a posunul se na 21. místo. Od elitní dvacítky jej dělí deset minut.
"Vůbec jsem nečekal, co mě potká při maratonské etapě. Viděl jsem hodně zničených závodníků, některý z nich měl zlomenou klíční kost. Bohužel skončili také čeští jezdci, což mě mrzí," řekl Engel, jenž se ve středu potýkal s technickými potížemi. Čerpadlo nakonec opravil až v bivaku před dnešním pokračování rallye. "Dnes už mě nic neomezovalo a odzávodil jsem to na sto procent. Předjížděl jsem hodně jezdců a trefil jsem všechny navigační body. Bavilo mě to," dodal.
Rallye Dakar - 5. etapa Úla - Háil (414 km celkově/371 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Guthrie, Walch (USA/Ford) 3:54:46, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -1:06, 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -2:14, ...33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -29:55, 44. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -42:44.
Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 20:36:44, 2. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -3:17, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -5:38, ...10. Prokop, Chytka -19:55, 35. Trněný, Pritzl -4:13:22, 54. Zapletal, Sýkora -7:50:22.
Motocykly: 1. Benavides (Arg./KTM) 4:05:16, 2. Cornejo (Chile/Hero) -3:51, 3. Sanders (Austr./KTM) -5:50, ...17. Engel (ČR/Kove) -28:37, 31. Drdaj -50:07, 36. Pabiška (oba ČR/KTM) -59:33.
Průběžné pořadí: 1. Sanders 20:58:10, 2. Brabec (USA/Honda) -2:02, 3. Benavides -5:55, ...21. Engel -3:34:39, 29. Drdaj -4:31:33, 38. Pabiška -6:04:32.
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 4:30:26, 2. K. Huzink (Niz./Renault) -3:18, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -4:01, 4. Loprais -4:23, ...9. Valtr (oba ČR/Iveco) -35:59, 10. Poslední (ČR/Tatra) -46:42.
Průběžné pořadí: 1. Macík 23:42:03, 2. Mitchel van den Brink -8:29, 3. Loprais -54:25, ...7. Valtr -2:44:34, 15. Poslední -8:44:44.
Klasik (průběžné pořadí): 1. Raisys, Marques (Lit., Fr./Land Rover) 329 trest. bodů, ...6. Klymčiw, Josef Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 489.
