Lesk, jachty a centimetry od svodidel. Monako je víc než jen závod formule 1

Monako je nejpomalejší i nejméně odpouštějící závod formule 1. Přesto zůstává největším symbolem prestiže, slávy a tradice.
Když se řekne formule 1, většina sportovních fanoušků si vybaví dvě věci. Ferrari a Monako. Dvě legendy, bez nichž si dnes královnu motorsportu lze představit jen stěží.
Velká cena Monaka není jen jedním z podniků mistrovství světa. Pro mnohé představuje samotnou podstatu formule 1. Místo, kde se sport potkává s luxusem, historií a atmosférou, kterou nedokáže nabídnout žádný jiný okruh na světě.
Tradice se začala psát už v roce 1929. Monacký autoklub vedený Antonym Noghèsem tehdy připravil závod v úzkých ulicích Monte Carla. První vítězství vybojoval Brit William Grover-Williams s vozem Bugatti a položil základ příběhu, který trvá téměř sto let.
Když se roku 1950 zrodilo mistrovství světa formule 1, Monako bylo hned u toho. Až na krátkou přestávku v první polovině padesátých let a vynechaný ročník 2020 zůstává součástí kalendáře dodnes.
Přímořské knížectví přestálo změny pravidel, střídání generací i opakované debaty o tom, zda má na moderní formuli 1 ještě místo.
Mnozí jezdci si totiž stěžovali, že úzká trať prakticky neumožňuje předjíždění a jakákoliv chyba bývá okamžitě potrestána kontaktem se svodidly.
Trojnásobný mistr světa Nelson Piquet kdysi prohlásil: „Závodit v Monaku s formulí 1 je jako jezdit na kole v obývacím pokoji.“
Vzápětí ale dodal větu, která dokonale vystihuje význam tohoto podniku: „Zdejší vítězství má větší hodnotu než kterékoli jiné.“
Lesk a sláva, které jinde nenajdete
Právě to je důvod, proč Monako přežilo všechno. Nejde totiž jen o samotné závodění. Jde o symbol. O víkend, během něhož se malé knížectví promění v centrum světové pozornosti.
Přístav zaplní obří jachty miliardářů. V paddocku se vedle jezdců pohybují hollywoodské hvězdy, hudebníci, členové královských rodin i vrcholní představitelé byznysu.
Právě kvůli tomuto jedinečnému spojení sportu a luxusu je monacká Grand Prix místem lesku a slávy motoristického sportu.
Samotný okruh je přitom pravým opakem moderních autodromů. Měří pouhých 3,34 kilometru a vede běžnými ulicemi Monte Carla.
Monoposty se proplétají kolem hotelů, kasin, luxusních apartmánů, bazénového komplexui slavného přístavu.
Jedním z nejslavnějších míst je tunel pod hotelem Fairmont. Jezdci zde přecházejí ze šera do ostrého slunečního světla a následně prudce brzdí do šikany u přístavu. Právě zde se nachází jedno z mála míst, kde lze vůbec pomýšlet na předjíždění.
Klenot Trojkoruny a největší výzva pro piloty
V Monaku proto rozhoduje především kvalifikace. Kdo získá dobrou startovní pozici, udělá obrovský krok k úspěchu. Sebemenší chyba totiž znamená kontakt se svodidly, která lemují prakticky celý okruh.
To je také důvod, proč zde tradičně excelovali ti nejlepší. Rekordmanem závodu zůstává Ayrton Senna se šesti triumfy. Brazilec dokázal na této trati jezdit na hraně možností způsobem, který mnozí považují za nepřekonaný.
Monako má i řadu tradic, které nenajdete nikde jinde. Vítězové nepřebírají trofeje nad boxovou uličkou, ale v královské lóži za přítomnosti monacké knížecí rodiny.
Uzavřené parkoviště se nachází přímo na závodní trati a dlouhá léta se zde tréninky jezdily už ve čtvrtek, zatímco pátek byl volným dnem.
Především je však Monako součástí nejslavnější trojice závodů planety. Společně s Indianapolis 500 a Le Mans tvoří takzvanou Trojkorunu motorsportu. Všechny tři podniky dokázal vyhrát jediný muž v historii – Graham Hill.
Díky tomu zůstává vítězství v ulicích Monte Carla jedním z nejcennějších úspěchů, jakého může závodník dosáhnout. Možná zde není nejvíce předjíždění ani nejvyšší rychlosti.
Ale žádný jiný závod nedokáže nabídnout takovou kombinaci historie, prestiže, lesku a sportovní výjimečnosti.
A právě proto je Monako stále klenotem formule 1.