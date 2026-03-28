28. 3. Soňa
Reklama
Reklama
Kvalifikaci v Japonsku ovládl Mercedes. Verstappen s neovladatelným vozem pohořel

ČTK

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Ital Andrea Kimi Antonelli, který porazil o 298 tisícin sekundy stájového kolegu Brita George Russella. Třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu.

Andrea Kimi Antonelli se sumo zápasníkem Ozekim Kotozakurou o vítězné kvalifikaci v JaponskuFoto: Reuters
Reklama

V závěrečné části chyběl čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který skončil jedenáctý.

Devatenáctiletý Antonelli vybojoval druhou pole position v kariéře. Před dvěma týdny také zajel nejrychlejší čas v Číně, kde se stal nejmladším vítězem kvalifikace v historii F1.

Rodák z Boloni může v neděli zaútočit na druhý triumf v F1, díky němuž by se dostal do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Od lídra Russella ho dělí v šampionátu čtyři body.

„Jsem moc spokojený. V autě jsem se cítil dobře a s každou další jízdou jsem se tu zlepšoval. Trochu mě mrzí to poslední kolo, protože jsem v jedenácté zatáčce zablokoval kola, ale bylo to i tak dobré. Už se těším na zítřek," řekl před televizními kamerami Antonelli.

Reklama
Reklama

Russell na Antonelliho ztratil takřka tři desetiny sekundy, třetího Piastriho však předčil o 56 tisícin sekundy.

„Během posledních dní jsme tu byli rychlí, ale na začátku kvalifikace to tak nebylo. Závod je každopádně zítra a je o co jet," podotkl Russell.

Třetí Piastri zabojuje v neděli o první body v tomto ročníku šampionátu. V Číně neodstartoval, stejně jako jeho týmový kolega Lando Norris, kvůli technickým potížím. V Austrálii pro změnu havaroval cestou na rošt.

Za Piastrim skončil čtvrtý Charles Leclerc z Ferrari, jeho týmový kolega Lewis Hamilton byl šestý. Mezi jezdce italského týmu se ještě vklínil úřadující mistr světa Norris.

Reklama
Reklama

Zklamaný byl naopak čtyřnásobný světový šampion Verstappen z Red Bullu, který nepostoupil ani do závěrečné části kvalifikace.

Nizozemský jezdec a vítěz posledních čtyř ročníků v Suzuce si stěžoval na neovladatelný vůz a odstartuje z 11. místa.

Velká cena Japonska začne v neděli v 7:00 SELČ.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI

Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.

Ministr školství Robert Plaga (ANO).

ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.

Reklama
Lung,Disease.,Doctor,Examining,Chest,X-ray,In,Clinic,,Closeup

Nejen kouření. Vědci zjistili, co dalšího zvyšuje riziko rakoviny plic

Rakovina plic dlouhodobě patří k nejzávažnějším onkologickým diagnózám. V počátečních stádiích většinou nebolí ani nijak výrazně neomezuje každodenní život a pacienti proto často přicházejí k lékaři pozdě. Zatímco hlavním rizikovým faktorem zůstává kouření tabáku, vědci nyní upozorňují i na další hrozbu, která zvyšuje riziko výskytu rakoviny plic: prodělané těžké virové infekce dýchacích cest.

Reklama
Reklama
Reklama