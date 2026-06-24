Konec velké lásky. Ducati se po osmi sezonách rozloučí s italskou hvězdou

Po osmi sezonách společných úspěchů se Francesco Bagnaia a Ducati rozcházejí. Éra plná titulů skončí a konci tohoto roku.
Francesco Bagnaia a Ducati. Spojení, které v posledních letech definovalo moderní éru MotoGP, se blíží ke konci.
Italská značka dnes oznámila, že po skončení sezony 2026 ukončí spolupráci s jezdcem, který jí po patnácti letech vrátil titul mistra světa a stal se nejúspěšnějším mužem v historii stroje Desmosedici GP.
Posledním závodem v červených barvách bude pro Bagnaíu listopadová Velká cena Valencie. Poté se cesty obou stran rozejdou.
Rozhodnutí uzavírá jednu z nejúspěšnějších kapitol v historii Ducati. Bagnaia přišel do MotoGP v roce 2019 jako mladý talent a postupně vyrostl v hlavní tvář projektu z Borgo Panigale. Výsledkem jsou dva tituly mistra světa z let 2022 a 2023, jednatřicet vítězství, více než šedesát pódií a osmadvacet pole position.
Právě titul z roku 2022 měl pro Ducati mimořádný význam. Značka se díky němu dočkala prvního jezdeckého prvenství od triumfu Caseyho Stonera v roce 2007.
„Pecco napsal některé z nejpamátnějších kapitol historie Ducati. V roce 2022 vrátil titul mistra světa do Borgo Panigale a odstartoval nejúspěšnější období značky v královské třídě,“ uvedl generální ředitel Ducati Claudio Domenicali.
Podle něj ale nejsou důležité jen výsledky.
„Jeho čistý a elegantní styl jízdy, férovost na trati a odhodlání při soubojích si získaly srdce fanoušků Ducati po celém světě. Kromě toho je Pecco skvělý profesionál a skvělý člověk i mimo závodní okruhy,“ dodal Domenicali.
Vztah mezi jezdcem a továrnou byl podle vedení Ducati postavený na důvěře, vzájemném respektu a společném růstu. Právě proto nebylo rozhodnutí o rozchodu jednoduché.
Technický šéf Ducati Luigi Dall'Igna připomněl, že Bagnaia patřil mezi jezdce, kolem nichž chtěla značka budovat budoucnost už od jeho mladých let.
„Pecco je jedním z těch jezdců, u kterých přeskočila jiskra okamžitě. Chtěli jsme ho od velmi mladého věku a vybudovali jsme kolem něj celý projekt. Je rychlý, ale především velmi chytrý. Cílem bylo dostat Desmosedici na absolutní vrchol a to se podařilo,“ řekl Dall'Igna.
Zároveň připustil, že i úspěšné vztahy někdy dospějí ke svému konci.
„Ne vždy je snadné poznat, kdy jedna etapa skončila a kdy nastal čas na změnu. Vzájemná náklonnost mezi námi ale zůstane. Pecco navždy zůstane šampionem historie Borgo Panigale i mé osobní historie,“ prohlásil.
Načasování oznámení není náhodné. Poslední dvě sezony byly pro Bagnaíu výrazně složitější než předchozí období. Přestože stále patří mezi nejrychlejší jezdce startovního pole, výsledky už neodpovídaly dominantním rokům, kdy pravidelně bojoval o tituly.
Ducati i Bagnaia nyní zdůrazňují, že chtějí závěrečné měsíce spolupráce využít naplno. Obě strany věří, že se jim podaří uzavřít společnou kapitolu dalším úspěchem.
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