Konec Tatry na Dakaru? Buggyra odchází k Mercedesu

Tým Buggyra vymění od příštího ročníku Rallye Dakar kamiony Tatra za vůz značky Mercedes-Benz. Kopřivnická automobilka tak přijde o jediný tým, který nasazoval moderní verzi jejích nákladních vozů.
Ve hře zůstává už jen Tomáš Tomeček s „analogovou“ Tatrou 815, který ale už několik let funguje jako servisní vůz pro vozy v barvách stáje South Racing Can-Am.
Buggyra s dakarskou základnou v Roudnici nad Labem chce příští rok startovat vedle Dakaru i na Africa Eco Race na přelomu ledna a února.
Do Mercedesu-Benz Zetros usedne zkušený jezdec Martin Šoltys, který se stal také technickým ředitelem truckové sekce. Osminásobný účastník Dakaru přinese do vývoje i samotného závodního programu své rozsáhlé zkušenosti z dálkových soutěží.
Právě Šoltys pojede v lednu 2027 s novým speciálem na Dakaru. Druhý kamion je připravován pro Téa Calveta, který má na svém kontě už čtyři tituly mistra Francie v závodech tahačů na okruzích a aktuálně bojuje o další celkový triumf v národním seriálu. Jezdeckou sestavu doplnila jako testovací a rezervní pilotka 22letá Aliyyah Kolocová.
„Na Dakar a i na Africa Eco Race pojedeme už s novým speciálem. Stavíme dva vozy, takže než se vrátí technika z Dakaru, my se přesuneme do Afriky. Mercedes je světový lídr a na spolupráci se moc těším,“ sdělil Šoltys.
Partnerství mezi stájí Buggyra ZM Racing a vozy Mercedes-Benz bylo oficiálně zahájeno dnes v Le Mans, kde se jedou závody hned tří šampionátů tahačů na okruzích: evropského, francouzského a britského.
„Závody tahačů jsou důležitým pilířem našich závodních aktivit. Získali jsme řadu mistrovských titulů v Evropě, ale také v Číně a Indii. Z Dakaru máme na svém kontě nejlépe páté místo v ročníku 2023. Zetros je jedním z nejznámějších terénních nákladních vozů, takže spojení zkušeností Buggyry ze závodů kamionů s Mercedesem Zetros dává smysl,“ uvedl Martin Koloc, šéf stáje Buggyra ZM Racing.
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