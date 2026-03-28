Karel Loprais má pamětní desku, naučil Čechy milovat Rallye Dakar

Šestinásobný vítěz Rallye Dakar Karel Loprais se v sobotu dočkal pamětní desky na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde Monsieur Dakar dlouhá léta žil.
USA nad Íránem oživily odepsanou zbraň. Prase letící na šest metrů dlouhém kanonu
V souvislosti s nynější válkou USA a Izraele proti Íránu se mluví především o tom, jak zastaralou a různorodou leteckou technikou ještě vlastně disponují vzdušné síly Teheránu. Ovšem ani Američané nezůstávají pozadu. Do ostrých akcí nyní na Blízkém východě vyráží i mohutné a letité dvoumotorové stroje A-10. Jejich hlavním úkolem je devastace pozemních cílů rotačním kanonem s ráží 30 milimetrů.
Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu
Česko čeká o víkendu změna času. V noci ze soboty na neděli se ve dvě hodiny po půlnoci hodinové ručičky posunou o hodinu dopředu. Z průzkumů ovšem vyplývá, že většina Čechů změnu času odmítá a přála by si její zrušení.
Ikonická hala v Holešovicích poprvé slaví, Sparta si v třaskavé sérii vynutila sedmý zápas
Hokejisté Sparty porazili v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Plzeň 4:2, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pražané i díky gólu a asistenci kapitána Filipa Chlapíka odvrátili druhý mečbol soupeře, dva kanadské body si připsal také Tomáš Hyka. O postupujícím do semifinále se rozhodne v pondělí v Plzni.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
Desítky tisíc lidí v Londýně protestovaly proti pravicovému extremismu
Desítky tisíc lidí prošly v sobotu centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která podle agentury AFP byla největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací.