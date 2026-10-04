Start formule 1 v Malajsii ukázal bídu součaných vozů. Pak kraloval Verstappen

Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii a zaznamenal premiérové vítězství v sezoně.
Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu o 2,307 sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten dnes závod nedokončil. Třetí dojel jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Získal 72. vítězství v kariéře a první od loňské Velké ceny Abú Zabí.
Uspěl poté, co byl start závodu o hodinu a půl odložen kvůli dešti a následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole.
Závod v Malajsii byl náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem.
Konal se pod názvem "Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia".
Antonelli skončil na stupních vítězů pošesté ze sedmi posledních závodů. Částečně napravil páté místo z předchozí Velké ceny Ázerbájdžánu.
Naopak Russell, který odstoupil v závěru kvůli technickým potížím, nenapodobil týden starý triumf z Baku a utrpěl další ztrátu v boji o titul. Hamilton si upevnil třetí příčku v pořadí MS.
Formule rázem ztratily výkon
Start v Sepangu byl nejprve o 40 minut odložen kvůli dešti. Následně byl závod přerušen poté, co měla řada jezdců v zaváděcím kole technické potíže. Zřejmě šlo o softwarové chyby v nastavení vozů za deštivých podmínek. Závod byl zkrácen z 56 na 55 kol.
"Během zaváděcího kola před Velkou cenou Bahrajnu v Malajsii vedla nebývalá kombinace nízkých otáček motoru, nízké přilnavosti, nastavení správy energie pro mokrou trať a konfigurace sektorů na okruhu Sepang k neúmyslné ztrátě výkonu u řady vozů," uvedla v prohlášení Mezinárodní automobilová federace FIA.
„Technické oddělení FIA tak odstranilo omezení energetického limitu v daných sektorech díky aktualizaci softwaru, která byla během odložení závodu všem distribuována. To umožnilo týmům provést nezbytné změny na pohonné jednotce před startem závodu,“ dodali zástupci federace.
Jezdci do závodu vyrazili nejprve za safety carem, následně odstartovali po dvou odjetých kolech z pevných pozic. Úvod vyšel pilotům, kteří nasadili pneumatiky do přechodných podmínek, do čela se před Verstappena dostali Antonelli i Russell. Naopak jezdci Ferrari Hamilton a Charles Leclerc se na suchých gumách propadli na chvost pole.
Úvod vyšel pilotům, kteří nasadili pneumatiky do přechodných podmínek, do čela se před Verstappena dostali Antonelli i Russell. Naopak jezdci Ferrari Hamilton a Charles Leclerc se na suchých gumách propadli na chvost pole.
První letošní triumf Red Bullu
Verstappen se brzy vrátil do hry. V šestém kole předjel Russella a následně zaútočil i na Antonelliho. V devátém kole skončil mimo trať Bottas a na trať vyjel safety car.
Toho jezdci využili k další výměně gum. Po restartu Verstappen předjel Antonelliho a vrátil se do čela. Posouvali se i jezdci Ferrari.
Ve 43. kole odstoupil Alexander Albon z Williamsu a vedení závodu po virtuálním safety caru vyslalo na trať i ten skutečný.
Po sérii zastávek se pořadí v čele neměnilo. Krátce předtím, než zpomalovací vůz opustil trať, Russell odstavil na cílové rovince v 50. kole svůj vůz. Jeho krajan Lando Norris z McLarenu zase vyjel mimo trať.
Po restartu se na třetí místo probojoval Hamilton, který překonal Isacka Hadjara. V závěru se před francouzského jezdce Red Bullu dostal i Leclerc, druhý jezdec Ferrari.
Vedení do cíle udržel Verstappen, který v Malajsii vyhrál už v roce 2017, kdy se zde závod F1 jel naposledy.
Mistrovství světa pokračuje příští týden Velkou cenou Singapuru.
Velká cena Bahrajnu v Malajsii, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sepangu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:47:14,808, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,307, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -4,919, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,258, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -8,571, 6. Piastri (Austr./McLaren) -9,454.
Průběžné pořadí MS (po 16 z 23 závodů): 1. Antonelli 320, 2. Russell (Brit./Mercedes) 236, 3. Hamilton 214, 4. Leclerc 191, 5. Norris (Brit./McLaren) 188, 6. Verstappen 188.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 556, 2. Ferrari 405, 3. McLaren 316, 4. Red Bull 298, 5. Racing Bulls 90, 6. Alpine 68.
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