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Sport

„Jen česká hvězda vzdorovala lídrovi šampionátu.“ Salačova stříbrná jízda uchvátila

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Filip Salač skončil v Maďarsku druhý a zaujal i zahraniční média. Ta ocenila jeho dlouhé vedení i souboj s lídrem šampionátu motocyklové třídy Moto2.

Filip Salač slaví druhé místo v závodě Moto2 ve Velké ceně Maďarska 2026.
Filip Salač slaví druhé místo v závodě Moto2 ve Velké ceně Maďarska 2026.Foto: Pirelli Motorsport
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Po dlouhé době se Salač nestal v zahraničních komentářích závodů Moto2 jen jedním z mnoha jmen ve výsledkové listině.

Druhé místo ve Velké ceně Maďarska z něj udělalo jednu z hlavních postav víkendu a média napříč světem chválou nad jeho výkonem rozhodně nešetřila.

Český jezdec týmu OnlyFans American Racing předvedl na okruhu Balaton Park jeden ze svých nejlepších závodů posledních let. Po startu se dostal do čela a prvních jedenáct kol určoval tempo.

Teprve poté se před něj dostal lídr šampionátu Manuel González, který nakonec dojel pro další vítězství.

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Právě skutečnost, že Salač dokázal dlouho bojovat s dominantním Španělem, zaujala nejvíce i zahraniční novináře. Oficiální web MotoGP ve svém hodnocení použil velmi výmluvná slova: „Jen česká hvězda vzdorovala lídrovi šampionátu.“

Pro Salače jde o mimořádně cenné uznání. González totiž v letošní sezoně působí téměř neporazitelně a většinu soupeřů nechává daleko za sebou. V Maďarsku však musel dlouhé minuty sledovat záda českého závodníka.

Autoři MotoGP.com zároveň připomněli, že Salač získal první pódium po téměř dvou letech a vyrovnal své kariérní maximum v Moto2.

Jezdce označili za „českou hvězdu“ a vyzdvihli jeho výkon jako jeden z hlavních příběhů závodu.

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Filip Salač (12) ve VC Maďarska třídy Moto2
Filip Salač (12) ve VC Maďarska třídy Moto2Foto: AP

Podobně reagoval také americký server Roadracing World. V souhrnu napsal, že Salač vítěze „tlačil po většinu závodu“ a nenechal mu ani na chvíli prostor k odpočinku.

Přestože González nakonec zvítězil, právě český jezdec byl podle zámořského média jeho nejvážnějším soupeřem.

Pozornost věnovali Salačovi také v Nizozemsku. Specializovaný portál RaceSport.nl připomněl, že vedení ztratil teprve v polovině závodu a až do cíle patřil mezi nejrychlejší jezdce na trati.

Souboj Salače s Gonzálezem označil za hlavní dějovou linku maďarského závodu Moto2.

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Pochvalné reakce se objevily i na sociálních sítích motocyklových médií. Opakoval se názor, že český jezdec předvedl jeden z nejlepších výkonů své kariéry a vyslal jasný signál, že se po složitějším období vrací mezi pravidelné kandidáty na pódiová umístění.

Výsledek má význam i pro návrat mistrovství světa do Brna 19. až 21. června. Domácí fanoušci totiž uvidí Salače v životní formě a s vědomím, že si výkony získal respekt i za hranicemi.

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