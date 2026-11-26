Finále letošní sezony formule 1, které tvoří závody v Kataru a Abú Zabí, doprovázejí kontroverze.
Na Blízkém východě to vře. Válka mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na druhé, boje mezi jemenskými povstalci Hútíi a vládou podporovanou saúdskoarabskou koalicí. Proto také nebylo dlouho jasné, kdy a kde vyvrcholí letošní sezona F1.
Poslední dvě Grand Prix kalendáře totiž hostí katarský Losail a Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Jde o místa vzdálená jen několik stovek kilometrů od íránského pobřeží a také země, které se v nedávné minulosti staly terčem raketových útoků Íránu či jím podporovaných milicí.
Proto se také objevil záložní plán završit sezonu v italské Imole či Portugalsku. Ale vedení šampionátu nakonec rozhodlo, že sezona i přes konflikt na Blízkém východě skončí v Kataru a Spojených arabských emirátech.
Formule 1 se tak zachovala zcela opačně než promotéři Rallye Dakar, kteří z bezpečnostních důvodů přesunuli nejtěžší dálkovou soutěž světa ze Saúdské Arábie zpět do Afriky.
„Tím, že pocházíme z té části světa, nemůžeme předbíhat a prostě říct: ‚Tak a dost, rušíme to‘ a zrušit to. Dovolíme našim lidem, našemu personálu, jezdcům nebo týmům, aby šli do rizika? Ne, samozřejmě že ne. Nedovolíme. Ale budeme muset také naslouchat vládám a tamnímu promotérovi,“ hájil rozhodnutí o konání Velkých cen šéf Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhamad Sulajím.
V rozhovoru pro The New Arab přišel také se zcela osobním pohledem na věc: „Moje děti jsou tam (ve Spojených arabských emirátech). Kdybych měl pocit, že hrozí nějaké riziko, nenechal bych tam svoje děti.“
Objevily se ale hlasy zcela opačné, kterým se start v tak výbušném regionu vůbec nelíbí. Mezi nejhlasitější kritiky patří čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen.
„Pokud dostaneme všechny záruky, že je to bezpečné, nemůžu k tomu říct moc negativního. Ale je pěkné, že v zemích nalevo, napravo nebo pod vámi pořád létají rakety? Ne, to určitě pěkné není,“ citoval pilota Red Bullu web Motorsport.com.
„Raději bych zůstal doma,“ prohlásil Nizozemec odhodlaně pro nizozemský deník De Telegraaf.
Závodní víkend Velké ceny Kataru začíná už tento pátek a o týden později zamíří paddock formule 1 do Abú Zabí. Již jistým šampionem je dvacetiletý Kimi Antonelli z Mercedesu. Stříbrné šípy také už ovládly hodnocení Poháru konstruktérů.
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