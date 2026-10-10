„Hloupá chyba.“ Aspirant na titul F1 přiznal, jak zahodil vedení ve sprintu

Sprint ve Velké ceně Singapuru formule 1 vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Pomohl mu George Russell, který z prvního místa s Mercedesem havaroval po vlastní jezdecké chybě.
Čtyřnásobný mistr světa Verstappen porazil na osychající trati okruhu Marina Bay o 2,591 sekundy Brita Lewise Hamiltona z Ferrari, třetí skončil další jezdec italské stáje Monačan Charles Leclerc.
Čtvrtý dojel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a zvýšil svůj náskok v čele šampionátu před Russellem na 89 bodů. Ten sprint kvůli nehodě nedokončil a utržil další ránu v boji o premiérový mistrovský titul.
„Abych byl upřímný, prostě jsem to špatně odhadl,“ řekl zklamaný Brit. „Na výjezdu ze zatáčky jsem přidal plyn, ale z baterie jsem dostal víc výkonu, než jsem čekal. Vyjel jsem trochu mimo ideální stopu a najel na bílou čáru.“
„Základní pravidlo při jízdě v dešti zní: nikdy nenajíždět na bílé čáry. Byla to opravdu hodně hloupá chyba. Až příliš jsem si věřil,“ dodal jezdec Mercedesu.
Devětadvacetiletý Verstappen navázal ve sprintu na vítězství z páteční kvalifikace. V průběžném pořadí MS se také posunul na páté místo před obhájce titulu Landa Norrise z McLarenu. Ten v závěru havaroval s týmovým kolegou Oscarem Piastrim.
Déšť odložil start sprintu v Singapuru o půl hodiny. Úvod vyšel dobře Russellovi, který se dostal před Verstappena do čela. Hamilton se posunul z šestého místa na třetí.
Russell však vedení dlouho neudržel. Osmadvacetiletý Brit dostal ve druhém kole na mokré trati smyk a narazil do zdi. Na trať vyjel safety car.
Když byl sprint v sedmém kole restartován, nepokračovali už kromě Russella ani Isack Hadjar z Red Bullu, Franco Colapinto z Alpine či Sergio Pérez z Cadillacu.
Následně se střetli také Alexander Albon, Valtteri Bottas a Gabriel Bortoleto. Poslední dva jmenovaní museli rovněž okamžitě odstoupit.
Verstappen v dalších kolech na osychající trati kontroloval svůj náskok před Hamiltonem a vedení udržel až do cíle. V závěrečném kole do sebe narazili Norris s Piastrim. Zatímco Norris nakonec dojel osmý, jeho australský týmový kolega sprint nedokončil.
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