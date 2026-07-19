Hamilton srazil mechanika. Z vítězství se v Belgii radoval lídr Antonelli

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Belgie formule 1 a po šestém vítězství v sezoně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Devatenáctiletý jezdec Mercedesu porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 1,952 vteřiny Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
Start přinesl řadu dramatických okamžiků. Vítěz kvalifikace Antonelli nejprve neudržel vedení před Verstappenem, poté se ale do čela vrátil.
Za nimi došlo ke kolizi mezi jeho týmovým kolegou Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem z Ferrari, po níž jezdec Mercedesu skončil ve štěrku a odstoupil.
Ještě před vyjetím zpomalovacího vozu se na druhé místo dostal Leclerc.
Po restartu udržel Antonelli vedení, zatímco Leclerc se neubránil před Verstappenem. V 8. kole zaútočil na monackého jezdce i Oscar Piastri z McLarenu. Po střetu Australanovi odletěla bočnice předního křídla.
Leclerc zůstal na třetí příčce a pokračoval bez trestu, na rozdíl od Hamiltona, který předtím dostal za incident s Russellem pětivteřinovou penalizaci.
V 18. kole zastavil v boxech Verstappen a organizátoři vzápětí zavedli režim virtuálního safety caru. Pro nové gumy tak zajel i Antonelli.
Důležitý moment nastal o dvě kola později, kdy se situace s virtuálním safety carem opakovala a tentokrát toho využili piloti Ferrari.
Na zastávce při zpomalení závodu vydělal Leclerc, který se vrátil na trať před Verstappena i Antonelliho. Měl před sebou jen Landa Norrise, který ale do té doby nestavěl a o vedení později přišel.
Hamilton naopak po přezutí srazil mechanika, který mu chtěl změnit nastavení předního křídla. Brit byl za incident vyšetřován.
Před Norrise se v 26. kole dostal i Antonelli a začal postupně Leclercův náskok v čele stahovat. O osm kol později se devatenáctiletý Ital na soupeře dotáhl a bez větších potíží ho předjel.
Leclerc se sice nevzdal a dál se Antonelliho držel, ten ho ale k žádnému útoku nepustil. Pět kol před koncem si ještě polepšil Hamilton, který se posunul na čtvrté místo před Piastriho.
Antonelli vybojoval šesté vítězství v kariéře. Rodák z Boloni zvítězil po třech závodech a poosmé v sezoně vybojoval stupně vítězů.
Russell na lídra nyní ztrácí 50 bodů a přišel o druhé místo, po desátém závodě sezony vede Antonelli o 45 bodů před Hamiltonem.
Mistrovství světa F1 bude pokračovat příští týden Velkou cenou Maďarska.
Velká cena Belgie, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spa-Francorchamps:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:24:42,479, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,952, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -11,586, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -17,245, 5. Piastri (Austr./McLaren) -18,988, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -23,307.
Průběžné pořadí MS (po 10 z 22 závodů): 1. Antonelli 204, 2. Hamilton 159, 3. Russell (Brit./Mercedes) 154, 4. Leclerc 126, 5. Norris (Brit./McLaren) 103, 6. Piastri 92.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 358, 2. Ferrari 285, 3. McLaren 195, 4. Red Bull Racing 151, 5. Alpine 61, 6. Racing Bulls 61.
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