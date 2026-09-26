Trochu drama, prohlásil Russell. Po vítězství v Baku stíhá lídra šampionátu F1

Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil jeho týmový kolega Isack Hadjar.
Russell si připsal třetí výhru v sezoně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 66 bodů.
Druhý pilot Mercedesu po nehodě v kvalifikaci a startu z 16. místa dojel pátý. Nenavázal tak na senzační jízdu z Monzy, kde v před třemi týdny zvítězil po startu z 19. příčky.
Russell si v pátek suverénně zajistil pole position, první místo udržel i po startu a dlouho to vypadalo, že si v ulicích Baku dojede pro bezproblémové vítězství.
Jenže nudný závod poté výrazně ovlivnily a zdramatizovaly dva zásahy safety caru.
Zpomalovací vůz poprvé vyjel na trať v 31. kole po havárii Alexe Albona z Williamsu.
Většina jezdců zamířila do boxů pro nové gumy, a když se znovu začalo závodit, Verstappen toho využil k posunu na druhé místo.
Podruhé byl zaveden safety car v 36. kole po kolizi čtyř vozů, která mimo jiné ukončila závod obhájci titulu Landu Norrisovi z McLarenu.
Chvíli na to navíc jeho týmový kolega Oscar Piastri nezvládl zatáčku, přišel o třetí místo a nakonec obsadil 14. pozici.
Russell i poté bez větších problémů držel vedení, ale v posledním kole při žlutých vlajkách musel zpomalit.
Verstappen se díky tomu na něj dotáhl a jen tak tak, že jezdce Mercedesu v cílové rovince nepředjel.
"Byl to skvělý víkend, ale na konci z toho bylo trochu drama," řekl Russell v televizním rozhovoru.
"Když jsem viděl žlutou vlajku, zpomalil jsem, a když jsem na to pak zase šlápl, neměl jsem turbo a proto mě málem předjel," dodal.
"Po restartu jsem se posunul na druhé místo, ale pak jsem dlouho ztrácel sekundu," přidal Verstappen.
"Pak George v jedné ze zatáček ztratil rychlost, dotáhl jsem ho a před cílem to už bylo hodně těsné, ale nestačilo to," uvedl.
Hadjar si třetím místem vyrovnal nejlepší výsledek v kariéře a oslavil povedený návrat k závodění po zranění zápěstí.
"Bylo to dlouhých šest týdnů a cítil jsem, že je správná chvíle se vrátit," prohlásil.
Na druhé příčce průběžného pořadí seriálu má Russell na kontě 236 bodů, Antonelli jich má 302.
Na třetím místě je sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Ferrari (199), který v Baku dojel šestý.
Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:38:02,143, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,196, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -10,704, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -14,136, 5. Antonelli (It./Mercedes) -14,512, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -22,382.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 23 závodů): 1. Antonelli 302, 2. Russell 236, 3. Hamilton 199, 4. Norris (Brit./McLaren) 186, 5. Leclerc 179, 6. Verstappen 163.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 538, 2. Ferrari 378, 3. McLaren 306, 4. Red Bull 263, 5. Racing Bulls 83, 6. Alpine 68.
Konec Tatry na Dakaru? Buggyra odchází k Mercedesu
Tým Buggyra vymění od příštího ročníku Rallye Dakar kamiony Tatra za vůz značky Mercedes-Benz. Kopřivnická automobilka tak přijde o jediný tým, který nasazoval moderní verzi jejích nákladních vozů.
ŽIVĚ Rusové trefili datové centrum v Kyjevě. Řada televizních stanic se odmlčela
Ruské útoky v sobotu znovu zasáhly datové centrum v Kyjevě, což způsobilo výpadek několika televizních stanic, napsal zpravodajský server Kyiv Post. Při vzájemných dronových útocích Ruska a Ukrajiny zahynulo nejméně 13 lidí.
Strýcová odkryla tajemství nové role. A prozradila, kdo bude hrát finále
Za lákavou, ale stále vzdálenou představu označila Barbora Strýcová šanci stát se první Češkou, která by po hráčské kariéře vyhrála Pohár Billie Jean Kingové i jako kapitánka.
Co zkusit platit účty pomocí Mafie? Banky objevují novou bonitní klientelu
Hráči počítačových her už dávno nejsou partou teenagerů, jak si o nich banky ještě donedávna myslely. Finanční instituce pochopily, že hráči představují početnou a ekonomicky zajímavou skupinu klientů. Vydávají karty s motivy Zaklínače nebo Mafie, spolupracují s populárními tvůrci a mladým lidem nabízejí placené stáže v herních studiích. Nese to výsledky v podobě nových či aktivnějších zákazníků.