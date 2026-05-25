„Takhle jsem nechtěl vyhrát." Antonelli využil potíží soupeře, slaví počtvrté v řadě

Ital Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Kanady formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Georgem Russellem na 43 bodů.
Jeho týmový kolega z Mercedesu závod v Montrealu nedokončil. Na druhém místě dnes dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu vybojoval první pódiové umístění v sezoně.
Pro Russella, jenž v Montrealu obhajoval loňský triumf, závod skončil ve 30. kole. Vítěz kvalifikace a sobotního sprintu sváděl od startu tvrdé souboje o vedení s Antonellim, kvůli poruše pohonné jednotky ale zůstal stát na trati v době, kdy byl v čele. Devatenáctiletý Ital pak už nikým neohrožován uhájil první místo až do cíle.
"Takhle jsem nechtěl vyhrát. S Georgem to byly dobré souboje," řekl Antonelli do vysílačky personálu v boxech Mercedesu. "Vítězství ale rád beru," dodal.
Závod se vůbec nevydařil McLarenu, který se lehce namoklé trati rozhodl nasadit přechodné pneumatiky. Lando Norris sice po startu ze třetího místa šel do čela, už po třech kolech ale musel do boxů přezout. Stejně se o kolo dříve rozhodl Oscar Piastri a oba se propadli na chvost. Úřadující mistr světa Norris se postupně dokázal propracovat na bodované pozice, v 41. kole ale kvůli technickým problémům skončil. Piastri nakonec dojel na 11. místě.
Mistrovství světa bude pokračovat za dva týdny Velkou cenou Monaka.
Velká cena Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28:15,000, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -10,768, 3. Verstappen (Niz./Red Bull)-11,276, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,151, 5. Hadjar (Fr./Red Bull), 6. Colapinto (Arg./Alpine) oba -1 kolo.
Průběžné pořadí MS (po 5 z 22 závodů): 1. Antonelli 131, 2. Russell (Brit./Mercedes) 88, 3. Leclerc 75, 4. Hamilton 72, 5. Norris (Brit./McLaren) 58, 6. Piastri (Austr./McLaren) 48.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 219, 2. Ferrari 147, 3. McLaren 106, 4. Red Bull 57, 5. Alpine 35, 6. Racing Bulls 21.
Postupová matematika: Čechům se rýsuje přijatelný soupeř. Slováci v kritické situaci
Vydřené sobotní vítězství proti Slovensku posunulo české hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože v tu chvíli ještě neměli čtvrtfinále úplně jisté, senzační výhra Norska proti Švédsku jim posléze postup potvrdila. Po nedělním programu je v postupové matematice zase o něco jasněji.
Sprcha pro Slováky, Kanada jim v poslední třetině dala čtyři góly během sedmi minut
Slováci prohráli na MS v hokeji s Kanadou 1:5, když soupeř rozhodl čtyřmi góly během sedmi minut v závěrečné třetině. Pro jistotu čtvrtfinále potřebuje Slovensko získat v závěrečném utkání skupiny alespoň bod se Švédskem, tomu naopak zaručí postup jen výhra v základní hrací době. Ve skupině A zůstává stoprocentní Finsko, Velká Británie je prvním sestupujícím.
Trpišovský vyhlíží návrat Součka, dvě posily už má. Znovu se vyjádřil i k Chorému
Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský očekává v létě možná největší obměnu kádru za dobu svého působení v pražském klubu. Kouč ligových šampionů by se nebránil návratu bývalého kapitána Tomáše Součka.
Hotovo, Souček s West Hamem sestupuje. Kinský slaví záchranu s Tottenhamem
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezonách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil.
Hasiči pomáhali dostat na povrch pět uvízlých jeskyňářů v Moravském krasu
Hasiči dostali v neděli ven z jeskyně pět amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba sto metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X.