Sprint F1 v Miami ovládli jezdci McLarenu, vyhrál Norris před Piastrim

Sprint na Velké ceně Miami formule 1 ovládli jezdci týmu McLaren. Zvítězil úřadující mistr světa Brit Lando Norris o 3,766 sekundy před Australanem Oscarem Piastrim. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari. Dnešní program bude pokračovat od 22:00 SELČ kvalifikací na nedělní závod.

Foto: REUTERS
Šestadvacetiletý Norris vyhrál stylem start - cíl. Udržel vedení po vítězství v páteční kvalifikaci a ve sprintu v Miami obhájil loňský triumf. V průběžném pořadí šampionátu mu patří dál páté místo. Od čtvrtého Lewise Hamiltona z Ferrari, který dnes skončil sedmý, ho dělí deset bodů.

O rok mladší Piastri si oproti startu polepšil o jednu příčku. Před Leclercem dojel s náskokem necelých tří sekund. Sprint naopak nevyšel lídrovi šampionátu Italovi Andreovi Kimimu Antonellimu, který skončil po startu z druhé příčky šestý. Pořadí MS vede o sedm bodů před dnes čtvrtým týmovým kolegou Georgem Russellem.

Před startem sprintu drželi jezdci minutu ticha za bývalého jezdce Alexe Zanardiho, který zemřel ve věku 59 let. Zkrácený závod vynechali kvůli technickým potížím Nico Hülkenberg z Audi a Arvid Lindblad z Racing Bulls.

Norris udržel po startu vedení, před Antonelliho se dostali Piastri a Leclerc. Pořadí v čele se nezměnilo až do cíle. Antonelli sice projel cílem jako čtvrtý, kvůli opakovanému překročení traťových limitů ale dostal pětisekundovou penalizaci a propadl se.

Velká cena Miami, závod mistrovství světa vozů formule 1:

Sprint: 1. Norris (Brit./McLaren) 29:15,045, 2. Piastri (Austr./McLaren) -3,766, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -6,251, 4. Russell (Brit./Mercedes) -12,951, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -13,369, 6. Antonelli (It./Mercedes) -13,777.

Průběžné pořadí MS: 1. Antonelli 75, 2. Russell 68, 3. Leclerc 55, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) 43, 5. Norris 33, 6. Piastri 28.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 143, 2. Ferrari 98, 3. McLaren 61, 4. Red Bull 20, 5. Haas 18, 6. Alpine 17.

22:00 kvalifikace na hlavní závod.

