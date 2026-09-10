„Připomíná to hřbitovní alej.“ Pilot pronesl mrazivá slova, pak došlo k tragédii

Dodnes je to největší tragédie v historii formule 1. Od havárie Wolfganga von Tripse uplynulo právě dnes 65 let. Zemřel při ní německý pilot, jenž sahal po titulu mistra světa, i patnáct dalších lidí.
Osud rodákovi z Kolína nad Rýnem vyměřil pouhých 33 let život. Za tu dobu však jezdec pocházející ze šlechtické rodiny v Porýní dokázal uhranout svět závodních okruhů.
„Taffy“, jak se mu přezdívalo, sice trpěl cukrovkou, ani to mu však nezabránilo, aby ve věku 28 let debutoval ve formuli 1.
Už o rok později doslova unikl hrobníkovi z lopaty. Na nebezpečném Nürburgingu dostal smyk a totálně zničil své Ferrari. Z karambolu si odnesl těžký otřes mozku.
Značce z Maranella byl věrný téměř po celou svoji krátkou závodní kariéru. V jejím voze absolvoval většinu ze svých 27 startů v Grand Prix a oslavil dvě vítězství.
10. září 1961 v něm také našel smrt.
Do Monzy přijel jako lídr mistrovství světa s náskokem čtyř bodů na týmového kolegu ze Scuderie Phila Hilla (tehdy bylo za vítězství jen devět bodů). K zisku titulu mu stačilo být třetí.
S extrémně rychlou tratí Velké ceny Itálie měl lídr šampionátu nepěkné zkušenosti z předchozích let. V sezonách 1956 i 1958 zde havaroval a v obou případech to skončilo zraněním.
„Stromy kolem trati mi připomínají hřbitovní alej,“ řekl Von Trips před startem osudného závodu jednomu z mechaniků.
Z těch slov dodnes mrazí vzhledem k tomu, co následovalo.
Šlo o poslední sezonu, kdy se italská Grand Prix jela zčásti na betonové klopené dráze. Právě na rovince před klopenou zatáčkou se Němec dostal do kolize s Lotusem Brita Jima Clarka.
Ferrari vyletělo do vzduchu, trefilo násep na vnější straně trati a narazilo do plotu, za nímž se tísnili diváci.
Vůz kromě Von Tripse, který z něho vypadl a zlomil si vaz, zabil dalších patnáct lidí. Jedenáct jich zemřelo na místě, čtyři další v nemocnici. Dodnes je to nejhorší nehoda v dějinách mistrovství světa.
Německý hrabě zemřel věren své šlechtické cti. „Nemůžu žít bez riskování. Automobilové závody mi připomínají středověké turnaje, a tím i rytíře a mé předky. To je něco, co potřebuju,“ prohlásil jednou.
Tenhle turnaj ovšem skončil tragicky.
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