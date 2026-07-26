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Sport

Mistr světa Norris ukončil čekání na první výhru v sezoně F1

ČTK

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál Velkou cenu Maďarska formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezoně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.

Hungarian Grand Prix
Lando NorrisFoto: REUTERS – Bernadett Szabo
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Norris na Hungaroringu po startu z pole position obhájil loňský triumf a dočkal se prvního úspěchu od listopadového vítězství v Brazílii. Jeho nejlepším výsledkem v probíhajícím ročníku byla druhá příčka z Miami.

V průběžném pořadí je v čele stále Antonelli se ziskem 219 bodů a náskokem 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, jenž dnes dojel čtvrtý, ale po pětisekundové penalizaci klesl na pátou pozici. Norrisovi patří se 128 body pátá příčka.

Norris sice odstartoval z pole position, ale o vedení záhy přišel, když se před něj dostal týmový kolega Oscar Piastri. Druhý pilot McLarenu jezdil první až do zastávky v boxech ve 34. kole, potom se ale jeho závod začal pomalu hroutit.

Ve 39. kole vedoucí Norris zamířil pro nové gumy, zatímco Piastriho nevybíravě zdržel o kolo zpět jedoucí Carlos Sainz z Williamsu a úřadující šampion se na trať vrátil před týmovým kolegou.

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Sainz sice posléze dostal za zdržování trest pět sekund, ale Piastri už ztrátu smazat nedokázal. Australského pilota navíc poté zradila převodovka, musel odstavit vůz a závod pro něj skončil.

Norris naopak ve 46. kole předjel vedoucího Antonelliho a od té chvíle mířil za vítězstvím. Nakonec vyhrál s náskokem 15 sekund před čtyřnásobným mistrem světa Verstappenem, Antonelli na třetí příčce ztratil 19 sekund.

Čtvrtý původně dojel sedminásobný mistr světa Hamilton, ale po trestu za překročení povolené rychlosti v boxech se před něj posunul týmový kolega Charles Leclerc.

Šesté místo obsadil Isaac Hadjar z Red Bullu, sedmý nakonec byl George Russell. Pilot Mercedesu a třetí jezdec průběžné klasifikace se přitom po nepovedeném startu propadl až na předposlední příčku.

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Formuli 1 nyní čeká tradiční měsíční přestávka. Šampionát bude pokračovat 23. srpna Velkou cenou Nizozemska v Zandvoortu.

Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:39:56,180, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -15,080, 3. Antonelli (It./Mercedes) -18,728, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,840, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -24,540, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -55,488.

Pozn.: Hamilton dostal pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxech.

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Průběžné pořadí MS (po 10 z 23 závodů): 1. Antonelli 219, 2. Hamilton 169, 3. Russell (Brit./Mercedes) 160, 4. Leclerc 138, 5. Norris 128, 6. Verstappen 109.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 379, 2. Ferrari 307, 3. McLaren 220, 4. Red Bull 177, 5. Racing Bulls 66, 6. Alpine 61.

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