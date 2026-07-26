Mistr světa Norris ukončil čekání na první výhru v sezoně F1

Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál Velkou cenu Maďarska formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezoně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
Norris na Hungaroringu po startu z pole position obhájil loňský triumf a dočkal se prvního úspěchu od listopadového vítězství v Brazílii. Jeho nejlepším výsledkem v probíhajícím ročníku byla druhá příčka z Miami.
V průběžném pořadí je v čele stále Antonelli se ziskem 219 bodů a náskokem 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, jenž dnes dojel čtvrtý, ale po pětisekundové penalizaci klesl na pátou pozici. Norrisovi patří se 128 body pátá příčka.
Norris sice odstartoval z pole position, ale o vedení záhy přišel, když se před něj dostal týmový kolega Oscar Piastri. Druhý pilot McLarenu jezdil první až do zastávky v boxech ve 34. kole, potom se ale jeho závod začal pomalu hroutit.
Ve 39. kole vedoucí Norris zamířil pro nové gumy, zatímco Piastriho nevybíravě zdržel o kolo zpět jedoucí Carlos Sainz z Williamsu a úřadující šampion se na trať vrátil před týmovým kolegou.
Sainz sice posléze dostal za zdržování trest pět sekund, ale Piastri už ztrátu smazat nedokázal. Australského pilota navíc poté zradila převodovka, musel odstavit vůz a závod pro něj skončil.
Norris naopak ve 46. kole předjel vedoucího Antonelliho a od té chvíle mířil za vítězstvím. Nakonec vyhrál s náskokem 15 sekund před čtyřnásobným mistrem světa Verstappenem, Antonelli na třetí příčce ztratil 19 sekund.
Čtvrtý původně dojel sedminásobný mistr světa Hamilton, ale po trestu za překročení povolené rychlosti v boxech se před něj posunul týmový kolega Charles Leclerc.
Šesté místo obsadil Isaac Hadjar z Red Bullu, sedmý nakonec byl George Russell. Pilot Mercedesu a třetí jezdec průběžné klasifikace se přitom po nepovedeném startu propadl až na předposlední příčku.
Formuli 1 nyní čeká tradiční měsíční přestávka. Šampionát bude pokračovat 23. srpna Velkou cenou Nizozemska v Zandvoortu.
Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti:
1. Norris (Brit./McLaren) 1:39:56,180, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -15,080, 3. Antonelli (It./Mercedes) -18,728, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,840, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -24,540, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -55,488.
Pozn.: Hamilton dostal pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxech.
Průběžné pořadí MS (po 10 z 23 závodů): 1. Antonelli 219, 2. Hamilton 169, 3. Russell (Brit./Mercedes) 160, 4. Leclerc 138, 5. Norris 128, 6. Verstappen 109.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 379, 2. Ferrari 307, 3. McLaren 220, 4. Red Bull 177, 5. Racing Bulls 66, 6. Alpine 61.
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