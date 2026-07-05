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Sport

Leclerc slaví po téměř dvou letech. Lídr průběžného pořadí propadl

ČTK

Velkou cenu Británie formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října 2024. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari.

British Grand Prix
Charles LeclercFoto: REUTERS – Andrew Boyers
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Závod dlouho vedl lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a pětisekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až šestnácté místo.

V průběžném pořadí je Antonelli stále první, ale druhý Russell snížil ztrátu na 25 bodů. Sedminásobný mistr světa Hamilton na třetí příčce zaostává o 32 bodů. Leclerc se díky vítězství posunul na čtvrté místo, jeho ztráta už však činí 108 bodů.

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